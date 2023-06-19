Почему Пригожин отказался повиноваться Путину и зачем собирает свою армию

Кровавый российский диктатор зря влез в конфликт Пригожина с Шойгу и уже успел "обляпаться". Все в России увидели, что на самом деле диктатор – слабый, а его шкуру делят еще при жизни. Как это играет на руку Украине – читайте в материале.

Противостояние российского министерства обороны во главе с Шойгу и Пригожина приобретает угрожающий существованию России масштаб. Российский оппозиционный блогер и аналитик Майкл Наки рассказал, как вообще это произошло и к чему может привести.

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Ультиматумы главарей Путина и отказ Пригожина

Недавно Шойгу объявил ультиматум Пригожину: до 1 июля все добровольческие соединения (в том числе считается ЧВК "Вагнера") должны подписать контракт с министерством обороны России. На это Пригожин ответил отказом и сказал, что ничего не будет подписывать ни он, ни его бойцы. И здесь в ситуацию был вынужден вмешаться Путин.

В целом, в нынешней российской иерархии Владимир Путин находится в том положении, где он определяет, что будут делать те или иные люди. То есть он диктатор, все должны подчиняться его приказам. Диктатура работает, пока каждый ее элемент верит в то, что нельзя не подчиняться приказам диктатора. Путин вмешался в этот конфликт и приказал Пригожину подписать контракт с министерством обороны.

Сделал он это на совещании с военкорами. То есть, двух толкований не может быть. Это прямой вопрос о ЧВК и прямой ответ о ЧВК. Фактически Путин приказал Пригожину подписать контракт с министерством обороны.

Пригожин думал сутки и фактически "послал" Путина, сказав, что ничего подписывать он не будет.

Следовательно, этот конфликт выходит в некую невероятную плоскость. Пригожин уже не говорит, что царь добрый, а бояре плохие, что Владимир Путин – молодец, а Шойгу – козел, с которым нельзя общаться. Нет, он лично отказывает Путину.

Почему Путин не любит вмешиваться во внутренние конфликты своих приспешников

Итак, было большое заседание Владимира Путина с военкорами. Там многое обсуждалось. Владимир Путин нес много бреда. Совершенно очевидно, что он не представляет военную ситуацию. Очевидно для любого россиянина, в том числе для того, кто при Путине, отмечает Майкл Наки.

Путин в ответ на один из вопросов стал арбитром в конфликте Пригожина и Шойгу.

Почему Владимир Путин не очень любит вмешиваться во внутренние конфликты элит Дело в том, что Путин считает, что он такой арбитр, которого можно ставить только в крайнем случае. Когда он помогает той или иной стороне, он усиливает или ослабляет какую-то из них. Тем самым давая ей огромное количество силы и власти. Поэтому он предпочитает, чтобы все грызлись друг с другом самостоятельно, без его участия. И чтобы без его вмешательства.

Эта грызня министерства обороны РФ с Пригожиным происходила долгие месяцы, в рамках которой с переменным успехом побеждала та или иная сторона.

Пригожин ныл о боеприпасах. Шойгу игнорировал, продолжал не посылать столько боеприпасов, сколько хотел Пригожин. Пригожин там что-то высказывал, орал. В общем, всячески привлекал к себе внимание.

И даже вступал в противостояние с минобороны. В настоящий бой – стрелковый бой с министерством обороны и захватил российского подполковника.

На этом этапе министерство обороны и Шойгу с Герасимовым решили, что это уже too much. Это слишком. Что не должно быть вооруженных стычек. Существует большая вооруженная группа, не подконтрольная российской армии. А от такого опасного элемента нужно избавляться. Еще тогда, на первых этапах, была версия, которой придерживался и Наки, что министерство обороны попытается просто поглотить "Группу Вагнера". Ну, то есть, сказать окей, группа "Вагнера", но вы сражаетесь под нашим командованием. То есть мы отдаем вам приказы, вы их выполняете, вы должны нам непосредственно подчиняться. Под этим соусом должны были отстранить от этой роли Пригожина.

Собственно этот маневр минобороны России сейчас пытается провернуть. Заместитель Шойгу вышел буквально с приказом, что до 1 июля группировка "Вагнера", в частности, должна это сделать. О чем сообщил и Пригожин, показывая документы, где написано, что их это тоже касается. Пригожин ответил отказом. И не просто ответил отказом, а взорвался целой плеядой постов своих товарищей из "Вагнера", поливавших Шойгу дерьмом.

В чем проблема этой ситуации для Шойгу? Здесь нельзя это просто проигнорировать, нельзя просто откатить назад, потому что это было уже официальное требование, официальный приказ. И если Пригожин его не выполняет, министерство обороны становится просто недееспособным. Все солдаты, все добровольческие подразделения и вообще все люди в России видят, что минобороны России не контролирует группу "Вагнера" и ничего с ней не может сделать. И на этом этапе, по мнению Наки, минобороны решило обратиться к Путину и попросить его вмешаться в эту ситуацию.

Они считали, что Путин, которого Пригожин подчеркнуто хвалит в своих обращениях, говорил, что выполняет все указания Путина, что он "царь и бог, мы готовы делать все, что он скажет". Путин сказал, что Пригожин обязан подчиниться, подписать контракт с министерством обороны России. Пригожин ответил не сразу. Сначала он взял время подумать.

Это противостояние кажется очень перспективным с точки зрения нынешней войны. Чем больше споров внутри российских войск, тем сложнее им сражаться, тем больше рисков появляется и тем больше вероятность масштабного столкновения непосредственно группы "Вагнера" и министерства обороны России. Речь идет о физическом столкновении, когда минобороны РФ попытается "утихомирить" вагнеровцев силой, а те будут сопротивляться.Сколько людей пострадает в этом столкновении, сказать сложно, но если министерство обороны России на это пойдет, конечно, оно выйдет победителем. Поэтому задача Пригожина только одна — максимально показывать, что он не сдастся так просто, чтобы риски для Шойгу, в том числе репутационные, были настолько высоки, что он, Пригожин, оставался бы неприкосновенным.

И Пригожин думал. И вот появился его ответ на предложение Путина.

Заявление Пригожина – приводим на языке оригинала для лучшего эффекта:

"Когда Родина попала в беду, когда была нужна помощь ЧВК "Вагнер" и мы все пришли ее защищать, то Президент пообещал нам все социальные гарантии. Я готов обеспечивать бойцов ЧВК "Вагнер", но сегодня я есть, а завтра меня нет.

И поэтому, безусловно, государство должно участвовать в социальных гарантиях для ветеранов, для бойцов, которые выполнили задачу. Поэтому когда мы начинали участвовать в этой войне, то никто не говорил, что мы обязаны будем заключить договоры с Министерством обороны. Никто из бойцов ЧВК "Вагнер" не готов идти опять по пути позора. И поэтому никто заключать договоры не будет.

Что касается социальных гарантий, я думаю, что Государственная дума и Президент найдут компромиссное решение, при котором и социальные гарантии получат, и документы как участники боевых действий. Потому что обычно участник боевых действий получает человек, который уже ушел из зоны СВО, либо ранен, либо получает его семья, потому что он убит. У меня 20 тысяч убитых, они тоже должны заключить контракт с Министерством обороны? Сегодня мы воюем, нам сказали заключить контракт с Министерством обороны. С кем завтра нам скажут заключать контракт? Поэтому я думаю, что решение будет найдено, а контракт мы в любом случае заключать не будем.

Министерство обороны — это важный государственный орган, важная структура. Но если она приватизирована группой частных лиц, то это не значит, что мы должны участвовать в этом преступлении".

Еще раз, давайте процитируем: "Никто из бойцов ЧВК "Вагнер" не готов идти опять по пути позора. И поэтому никто заключать договоры не будет". Еще один фрагмент: "Поэтому я думаю, что решение будет найдено, а контракт мы в любом случае заключать не будем".

То есть здесь Евгений Пригожин уже прямо противится воле Владимира Путина. Он уже не готов подписывать этот контракт, являющийся прямым распоряжением президента России.

Это создает множество проблем для пропагандистов. Если раньше можно было говорить, что "да вы чего, Пригожин за Путина, Пригожин за русскую армию, он просто против коррумпированных генералов и бюрократов", то теперь Пригожин против Путина. Пригожин отказывается подчиняться Владимиру Путину, – отмечает Наки.

То, что делал Пригожин еще раньше, когда отказался подчиниться Шойгу, называлось "военный мятеж", на что обращал внимание и террорист Гиркин. Но то, что он делает сейчас, это публичный мятеж. То есть, он отказывает Путину в управлении государством. Он говорит, что слово Путина не является определяющим для него. Это напрямую противоречит сути диктатуры и создает ряд проблем.

Проблема первая для Путина

Он уже вмешался в этот конфликт. То есть он уже не остался в стороне. Он выбрал сторону и сказал свое веское, как ему кажется, слово. Для элит это выглядит так, что Путин стал регулятором в этом конфликте и, собственно, сделал ставку. Однако, опять же, для элит очевидно, что Пригожин перебил эту ставку. Он сказал: "Нет, я не собираюсь этого делать, и то, что сказал Путин, для меня не имеет никакого значения".

И в этом контексте, если Путин это проглотит и не сможет принудить Пригожина к тому, чтобы тот выполнял приказ министерства обороны России и приказ самого Путина, тогда он, Путин, слаб. Другие элиты, глядя на это, начнут понимать, что реальная власть, которой обладает Путин, испаряется на глазах. И потому диктатору очень не хотелось бы предполагать, что его распоряжение было проигнорировано.

Он поставил себя в очень неловкое положение. Однако, что можно сделать для того, чтобы заставить Евгения Пригожина? Не так много вариантов.

Первый – физический. Это когда министерство обороны РФ вламывается в лагерь, где стоит группа "Вагнера", и берет в плен Пригожина. Задерживает его и увозит в тюрьму за неповиновение. А затем военный трибунал.

Это было бы лучшим для Путина вариантом с точки зрения удержания собственной власти. Ведь с властью большая проблема, особенно в диктатурах. Они разваливаются в тот момент, когда люди вокруг начинают понимать, что вся диктатура стоит на том, что все договорились, что они подчиняются одному человеку.Он управляет за счет страха, а неповиновение приводит к последствиям. Если этих последствий нет, то вопрос неповиновения становится все более актуальным для более широкого круга лиц. Для этого вариант с физической реакцией это, по сути, для сохранения единства диктатуры единственно возможный вариант.

В чем проблема с этим вариантом?

Его воплощение. Сколько человек в российской армии будут готовы пойти воевать непосредственно с Пригожиным? Выполнит ли солдат, которому отдан приказ стрелять в группу "Вагнера", этот приказ?

Мы уже видели, что нет, и не всегда. Мы видели, что 17 мая, когда министерство обороны РФ сошлось с группой "Вагнера", довольно быстро каким-то образом Пригожину удалось захватить российского подполковника, а бой был остановлен. Мы не знаем, сколько там было убито или ранено российских солдат. Однако, судя по всему, минобороны РФ не было готово к тому, чтобы противостоять Пригожину на полную мощь.

В этом контексте есть большие риски для Шойгу, что солдаты откажутся, поднимут мятеж, присоединятся к Пригожину. Ну, в общем-то, большая мясорубка между вагнеровцами и министерством обороны РФ будет выглядеть для внутренней аудитории не очень хорошо. Представьте, если завтра появляются новости, что группа "Вагнера" признана мятежной группировкой, предателями, и войска России воюют уже с ними, а не с Украиной. Ну, вернее, уже не только с Украиной, но и с вагнеровцами?

Здесь, конечно, вопрос о том, насколько вагнеровцы будут готовы умереть за Пригожина. Это тоже вопрос открытый, потому что на словах они все, конечно, готовы мать родную продать.

Если действительно придут регулярные части минобороны РФ и скажут сдавайте Пригожина, то, по всей вероятности, большое количество этих вагнеровцев скажут: "Да, конечно, зачем нам этот Пригожин, слушайте, мы не собираемся за него воевать. А тем более, если можно заключить контракт с вами, и получать там те же деньги, да еще какие-то выплаты потом..."

Поэтому вопрос физического противостояния открыт. Однако Пригожин всей своей деятельностью пытается показать, что он "не запуган", а если надо будет, то он готов применить силу. Таким образом, он уже отразил атаку кадыровцев на себя, буквально через своих командиров, сказав, что мы готовы к кровопролитию, и до этого отразил атаку министерства обороны РФ, отойдя с позиций в Бахмуте.

То есть задача Пригожина сейчас, и это достаточно логичный расчет, по мнению Наки, показать, что он самый безумный парень в комнате, и что с ним не стоит шутить, и не следует пытаться его к чему-то принуждать.

Вариант второй. Сделать вид, что этого не было

Путин может сделать вид, что на самом деле и приказ минобороны, и его слова неправильно поняли. А на самом деле российские власти не очень заинтересованы в том, чтобы Пригожина каким-либо образом ставить под контроль. Мол, когда Пригожин сказал, что социальные гарантии они сами покроют, то вроде и не нужно ничего: "Мы ведь хотели просто социальные гарантии, а вот раз им не надо, то и не надо".

Купится ли на это население? Да конечно. Население купится на что угодно. То есть граждане России, поддерживающие войну и которых и можно называть "населением", скажут: "окей, так сказали по телевизору, следовательно, так оно и было",

– убежден российский оппозиционный блогер.

Но вот в чем проблема: элиты на это не купятся. Элиты очень внимательно наблюдают за этим противостоянием. Потому что им важно понимать, насколько Путин контролирует ситуацию, насколько его можно прогнуть. Ведь большинство путинских элит недовольны происходящим.

Промилитарные элиты недовольны тем, что Россия не так воюет, и вместо того, чтобы захватывать Киев, Россия обороняет Белгородскую область. И это не всегда удачно. Поэтому эти элиты смотрят внимательно с надеждой увидеть проблеск того, что Путина можно будет продавить по поводу всеобщей мобилизации, военизации всей России и так далее. А если не продавить, то заменить на кого-то еще, кто продавить сможет.

Но есть и другая часть элит, куда более масштабная, недовольная тем, что происходит не потому, что они хотят больше войны, а потому, что они вообще войны не хотят. Опять же, не по моральным соображениям – им плевать на Украину, им плевать на украинских граждан. Просто им не нравится, что их собственное благополучие и их собственные возможности сильно сократились.

В России максимальный отток долларовых миллионеров в мире (на самом деле – нет, Россия только на 2-м месте (8 500 человек), на первом – Китай (10 800 толстосумов). А остающиеся в России богатые вот эти элитные круги лишены возможности путешествовать в свои любимые места, потому что не очень любят в России жить, они любят жить на Западе, также лишены возможности отправлять своих детей за границу и лишены своей недвижимости, даже активов.

И перед ними встает очевидный выбор, потому что, понятно, что если Путин ослабнет, то можно или его продавить на "все, завязывай, Владимир Владимирович", а можно заменить его на кого-то еще, кто сможет обеспечить им выход из этой ситуации, кто выбьет для них европейские гарантии безопасности при демократизации России, например, ну и вывод войск с территории Украины.

Поэтому элиты очень внимательно наблюдают за каждым словом Путина, за каждым кивком Путина, за каждым действием Путина и реакцией людей на действия Путина. И потому, если Путин отскочит и скажет, я не то имел в виду и вообще, пусть Пригожин делает, что хочет, или просто промолчит и проигнорирует отказ Пригожина подчиниться, то это будет сигналом для элиты.

Это не значит, что послезавтра они его снесут, но это значит, что на этих весах, которые все время перед ними, слабость Путина будет перевешивать все больше. И они все больше будут думать, где и в какой момент этой слабости нанести удар для того, чтобы решить поставленные задачи.

Третий вариант – обратно в Африку

Он, вероятно, устроит обе стороны. Пригожин берет часть своих головорезов и с ними уезжает в Африку, а других головорезов отдает Шойгу, и проблема вагнеровцев навсегда исчезнет из жизни Пригожина.

Чем плох этот вариант? Недоверием. В этой системе все друг другу не доверяют. Пригожин не уверен, что даже если между ним и Путиным будет достигнуто такое соглашение, а с Шойгу он никаких соглашений не будет заключать, он не уверен, что это будет реальное соглашение.

Он не уверен, что его не кинут, не обманут, что его не убьют по дороге в Африку, что его не убьют в самой Африке, или не убьют пришедшие от федеральных властей переговорщики. И в этом контексте доверие все больше разрушается.

Что любопытно, Пригожин начал повышать ставки. Это произошло до конференции Путина, но это очевидно повышение ставок. Пригожин не просто отказался выполнять приказ министерства обороны РФ, но начал набирать свою собственную армию.

Он буквально рассказал, что группа "Вагнера" является альтернативой министерству обороны РФ, и добровольные соединения могут прийти к ним, к "Вагнеру", и записаться к ним, и с ними заключить контракт, а он, Пригожин, будет их "крышевать".

То есть буквально Пригожин не просто отказывается подчиняться, а пытается в случае противостояния с российской армией увеличить численность своих бойцов.

Откуда Пригожин возьмет боеприпасы – тоже интересный вопрос.

Майкл Наки напоминает сообщения подполковника Веневитина, который рассказывал, как вагнеровцы воровали танки, и военных, и различные боеприпасы, и технику. Более того, такие сообщения поступают и с других участков фронта. По крайней мере, полевые командиры РФ жаловались на то, что "вагнеровцы" используют, собственно, подразделения этих самых полевых командиров для собственных целей. Поэтому масштаб банды "Вагнера", которая может начать еще больше воровать у министерства обороны РФ, огромен. Поэтому держать Пригожина на голодном пайке не очень удобно.

Более того, Пригожин, судя по рассказам Кадырова, до сих пор поставляет питание всем бойцам российской армии. Ну, то есть, если Пригожин перестанет это делать, то это будет еще один логистический ад для российской диктатуры.

И вся эта междоусобная война очень на руку ВСУ. Ведь Пригожин может начать сдавать позиции Украины. Это конфронтация Пригожина против всех остальных. Он сделал ставку на собственную отчаянность и на то, что Россия не сможет ему противостоять, если он будет постоянно повышать градус и постоянно будет показывать, что для него не проблема вступить в бой с российской армией, с кадыровцами с кем угодно еще, и это сейчас его основная ставка.

Проблема никуда не денется, решать ее придется российским властям, но вот как они будут ее решать и насколько это будет, скажем так, влиять на российских военных, которые за всем этим наблюдают, насколько это будет влиять на российские элиты, насколько это будет влиять на пропагандистов и на картинку, подаваемую с телевизора – покажет время.

Надо показывать россиянам, что на самом деле война даже не в интересах российского населения, выступающего за ее продолжение. Стоит демонстрировать россиянам, что фактически разные группы делят между собой ресурсы, уничтожая другое государство, поэтому эта война не только преступна, аморальна и не только все ее участники должны быть привлечены к ответственности, но даже те, кто ждет эту войну, даже те, кто хочет ее, даже те, кому она нравится, кто там что-то поет о "Новороссии", "русском мире", даже эти люди, если они внимательно присмотрятся, увидят, что их ценности, взгляды и их идеи вообще никого не волнуют, ни во власти, ни у Пригожина, ни тем более у Кадырова.