Почему Путин не доверяет инициативным военным и при чем здесь Гитлер
Источник:Николай Белесков
Как известно, Адольф Гитлер с большим предостережением относился к офицерам сухопутных войск Вермахта.
Путин держит возле себя бестолковых военных
Ибо офицеров сухопутных войск воспитывали инициативными людьми для поля боя.
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Так где была гарантия, что соответствующую инициативу они не вернут в политическую плоскость?
По сути, так и произошло в июле 1944 года. Тогда для части высших офицеров сухопутных войск Вермахта ситуативный союз (marriage of convenience) с фюрером Адольфом Гитлером, основанный на перевооружении и победах Вермахта в 1939 – 1941 годах, закончился.
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Это все при чем собственно? Президент России Владимир Путин будет держать возле себя совершенно бестолковых армейцев, единственным преимуществом которых будет тотальная лояльность к главе Кремля.
Все потому, что слишком инициативные армейцы, которые могли бы эффективно управлять массами на поле боя, могли бы и подумать: "А какая разница какая автократия – бывшего КГБшника или армейцев?".