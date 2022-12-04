Почему Путин до сих пор уверен в своей победе в войне: предположение политолога

Путин до сих пор уверен в своей победе, потому что он не может пойти против своего эго. Он сам свято верит в ту ложь, которую производит его система для русского общества.

Такое мнение 24 каналу озвучил политический и экономический эксперт Валерий Клочок. Ранее сообщалось об анонсе Путина поездки на Донбасс.

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Путин уверен в том, что делает

Клочок рассказал, что Путин уверен в том, что делает. Ему нужно и дальше удерживаться у власти и выполнять те цели, которые он перед собой поставил. Он дурак, но для своего эго он несокрушим.

Ему после харьковских, драматических для него событий, с бегством россиян, где была оставлена куча военной техники, удалось выровнять ситуацию в самой России. Да, она дается сотней – тысячей убитых россиян каждый день, но ему безразлично. Для него главное стабилизировать ситуацию, и он ее стабилизировал,

– отметил политический и экономический эксперт.

Он добавил, что для Путина отступление его войска – это маневр. На войне никогда нет правды. Поэтому действительно заявления России о том, что она готова к переговорам ложные по сути. От своих целей Путин не отказывается.

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Система веры в Путина и наказания

По словам политического и экономического эксперта, Путин построил в России систему веры в себя, пропаганду и систему наказаний. На примере мобилизованных россиян это можно увидеть, потому что одни идут воевать, ведь боятся попасть в тюрьму, а другие идут "на святую миссию – убивать хохлов". Однако на примере прошлого века, когда произошла революция 1917 года в России, можно понять, что это ожидает и Путина.

"Пока ему удается это удерживать, но это вопрос времени. Мне бы хотелось, чтобы это время было короче, но, к сожалению, мир неправильно подходит к формированию инструментов и методов давления на Путина и на его режим. Ярким решением является нефтяное эмбарго, которое по своей сути почти ничего не изменит в России. Однако санкционная политика, экономический спад России, уничтожение россиян в Украине, похоронки сыграют свою роль", – отметил Клочок.

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