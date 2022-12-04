Таку думку 24 каналу озвучив політичний та економічний експерт Валерій Клочок. Раніше повідомлялось про анонс Путіна поїздки на Донбас.

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Путін упевнений у тому, що робить

Клочок розповів, що Путін упевнений у тому, що робить. Йому треба й надалі утримуватись при владі й виконувати ті цілі, які він перед собою поставив. Він дурень, та для свого его він незламний.

Йому після харківських, драматичних для нього подій, з утечею росіян, де було залишено купу військової техніки, вдалось вирівняти ситуацію в самій Росії. Так, вона дається сотнею – тисячею вбитих росіян щодня, але йому байдуже. Для нього головне стабілізувати ситуацію, й він її стабілізував,

– зазначив політичний та економічний експерт.

Він додав, що для Путіна відступ його війська – це маневр. На війні ніколи немає правди. Тому, дійсно, заяви Росії про те, що вона готова до переговорів неправдиві по суті. Від своїх цілей Путін не відмовляється.

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Система віри в Путіна й покарань

За словами політичного й економічного експерта, Путін побудував у Росії систему віри в себе, у пропаганду та систему покарань. На прикладі мобілізованих росіян це можна побачити, бо одні йдуть воювати, адже бояться потрапити у в'язницю, а інші йдуть "на святу місію – вбивати хохлів". Однак на прикладі минулого століття, коли відбулась революція 1917 року в Росії, можна зрозуміти, що це чекає і на Путіна.

"Поки що йому вдається це утримувати, але це питання часу. Мені б хотілось, щоб цей час був коротшим, але, на жаль, світ неправильно підходить до формування інструментів і методів тиску на Путіна й на його режим. Яскравим рішенням є нафтове ембарго, яке за своєю суттю майже нічого не змінить у Росії. Однак санкційна політика, економічний спад Росії, знищення росіян в Україні, похоронки зіграють свою роль", – зауважив Клочок.

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