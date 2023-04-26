Генерал-лейтенант, глава Службы внешней разведки (в 2020 – 2021 годах), глава ГУР Минобороны (в 2015 – 2016 годах) Валерий Кондратюк подтвердил 24 Каналу, что триггером начала войны стало личное эмоциональное состояние Путина, который отреагировал на арест активов Медведчука и закрытие русских каналов.

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Россияне перепробовали все

Когда Путин принял решение оккупировать Крым и восточные регионы Украины, он не учел главного.

Путин совершил стратегическую ошибку и упустил важный момент: поставки воды на полуостров через Северокрымский канал. Когда Украина его перекрыла, стало ясно, что в Крыму произойдет гуманитарная катастрофа,

– подчеркнул генерал-лейтенант.

Он рассказал, что когда занимал должность руководителя Службы внешней разведки, то уделял достаточно внимания изучению мер, которые предпринимала Россия, чтобы избежать этой катастрофы.

А они перепробовали все: пытались опреснять воду, передавать энергию для опреснительных станций из Краснодарского края, бурили, но это не принесло возможности возобновить водоснабжение в Крыму,

– объяснил Кондратюк.

Между тем, уровень воды во всех водоемах на полуострове снижался. В начале 2021 г. он составлял 13%. Россиянам оставался еще год, когда они могли еще на что-то влиять. В дальнейшем случилась бы гуманитарная катастрофа.

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Путин был взбешен

"Российский диктатор возлагал силы на решение этого вопроса политическим путем. А именно на действовавшие в Украине пророссийские силы Медведчука, а также на роль российских телеканалов", — подчеркнул собеседник.

Однако когда партия кума Путина была ликвидирована, каналы закрыты, у главы Кремля не осталось иных вариантов, как возобновить поставки воды в Крым, в частности, с использованием конвенционных вооруженных сил.

Главной стратегической задачей полномасштабного вторжения России в Украину было сделать сухопутный коридор, чтобы Крым не был в изоляции, и возобновить поставку воды,

– подчеркнул он.

Также одним из факторов, спровоцировавших Путина начать войну против Украины, был отказ Владимира Зеленского в 2019 году на встрече в Париже идти на условия России и выполнять "Минские соглашения".

Генерал-лейтенант напомнил, что на пресс-конференции, проведенной российской стороной после этой встречи, было заметно, что Путин взбешен. Ожидания, которые Россия возлагала на эти переговоры, были противоположны результату, который она получила.

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