Генерал-лейтенант, голова Служби зовнішньої розвідки (у 2020 – 2021 роках), голова ГУР Міноборони (у 2015 – 2016 роках) Валерій Кондратюк підтвердив 24 Каналу, що тригером початку війни став особистий емоційний стан Путіна, який відреагував на арешт активів Медведчука і закриття російських каналів.

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Росіяни перепробували все

Коли Путін ухвалив рішення окупувати Крим та східні регіони України, він не врахував головного.

Путін зробив стратегічну помилку і упустив важливий момент: постачання води на півострів через Північнокримський канал. Коли Україна його перекрила, стало зрозуміло, що в Криму відбудеться гуманітарна катастрофа,

– наголосив генерал-лейтенант.

Він розповів, що коли перебував на посаді керівника Служби зовнішньої розвідки, то приділяв достатньо уваги вивченню заходів, які вживала Росія, щоб уникнути цієї катастрофи.

А вони перепробували все: намагалися опріснювати воду, передавати енергію для опріснювальних станцій з Краснодарського краю, бурили, але це не принесло можливості відновити водопостачання в Криму,

– пояснив Кондратюк.

Між тим рівень води у всіх водоймах на півострові знижувався. На початку 2021 року він становив 13%. Росіянам залишався ще рік, коли вони могли ще на щось впливати. Надалі б відбулась гуманітарна катастрофа.

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Путін був розлючений

"Російський диктатор покладав зусилля на розв'язання цього питання політичним шляхом. А саме на проросійські сили Медведчука, які діяли в Україні, а також на роль російських телеканалів", – наголосив співрозмовник.

Проте коли партію кума Путіна було ліквідовано, канали закриті, в очільника Кремля не залишилось інших варіантів, як поновити постачання води у Крим зокрема з використанням конвенційних збройних сил.

Головне стратегічне завдання повномасштабного вторгнення Росії до України було зробити сухопутний коридор, щоб Крим не був в ізоляції, та відновити постачання води,

– наголосив він.

Також одним чинників, які спровокували Путіна розпочати війну проти України, була відмова Володимира Зеленського у 2019 році на зустрічі в Парижі йти на умови Росії і виконувати "Мінські угоди".

Генерал-лейтенант нагадав, що на пресконференції, яка була проведена російською стороною після цієї зустрічі, було помітно, що Путін розлючений. Очікування, які Росія покладала на ці перемовини, були протилежні результату, на який вона отримала.

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