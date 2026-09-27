Об этом 24 Каналу рассказал политолог Тарас Загородний. По его словам, российский диктатор ранее не отличался смелыми решениями. Так и сейчас вряд ли он готов пойти на то, что ему неудобно.

Почему боится Путин?

Как подчеркнул Загородний, Путин боится надолго покидать Россию. Он явно опасается, что за это время кто-то попытается совершить внутренний переворот. Такие случаи в истории страны-агрессора уже были.

Кроме того, саммит G20 состоится аж в декабре. А Украина тем временем продолжает выводить из строя вражеские нефтеперерабатывающие заводы. И не факт, что российская экономика будет в нормальном состоянии к концу года. Диктатор явно не захочет в такой момент покидать страну.

Кроме того, на больших международных площадках диктатор явно столкнется с тотальной изоляцией и дискомфортом. Поэтому вполне вероятно, что он пошлет туда кого-то вместо себя. Среди кандидатов – глава МИД РФ Сергей Лавров.

Он не поедет по ряду причин. Да и до декабря еще много времени. Украина уничтожает нефтеперерабатывающие заводы в России. И фактически создает предпосылки для коллапса российской экономики. Да и самому Путину уже страшно так далеко летать,

– сказал Загородний.

Поедет ли Путин на G20: смотрите видео 24 Канала

Напомним, американские сенаторы призвали отозвать приглашение Путина на саммит в Майами. Законодатели подчеркнули, что отсутствие международной изоляции лишает Москву стимулов прекратить войну. Двухпартийное обращение подписали по семь представителей Демократической и Республиканской партий.