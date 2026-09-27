Про це 24 Каналу розповів політолог Тарас Загородній. За його словами, російський диктатор раніше не вирізнявся сміливими рішеннями. Так і зараз навряд чи він готовий піти на некомфортні для нього речі.

Чого боїться Путін?

Як наголосив Загородній, Путін боїться надовго залишати Росію. Він явно побоюється, що за цей час хтось спробує здійснити внутрішній переворот. Такі випадки в історії країни-агресорки вже були.

Окрім цього, саміт G20 відбудеться аж у грудні. Натомість Україна продовжує вибивати ворожі нафтопереробні заводи. І не факт, що російська економіка буде в нормальному стані на кінець року. Диктатор явно не захоче в такий момент покидати країну.

Крім того, на великих міжнародних майданчиках диктатор явно зіштовхнеться з тотальною ізоляцією та дискомфортом. Тому цілком вірогідно, що він пошле туди когось замість себе. Серед кандидатів – глава МЗС РФ Сергій Лавров.

Не поїде він з низки причин. Та й до грудня ще багато часу. Україна зносить нафтопереробні заводи в Росії. І фактично створює передумови для колапсу російської економіки. Та у самому Путіну вже страшно так далеко літати,

– сказав Загородній.

Чи поїде Путін на G20: дивіться відео 24 Каналу

Нагадаємо, американські сенатори закликали відкликати запрошення Путіна на саміт у Маямі. Законодавці наголосили, що відсутність міжнародної ізоляції позбавляє Москву стимулів припиняти війну. двопартійне звернення підписали по сім представників Демократичної та Республіканської партій.