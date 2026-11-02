"Угроза потери власти": политтехнолог объяснил, почему Путин не встретится с Зеленским

Владимир Путин не согласится на личную встречу с Владимиром Зеленским в Турции или любой другой стране. Такой шаг разрушил бы российские нарративы и создал бы прямую угрозу потери власти для диктатора.

Об этом в эфире 24 Канала заявил политтехнолог Тарас Загородний.

Почему Кремль избегает прямых контактов

По его словам, непосредственный контакт с Киевом будет означать для Москвы официальное признание международной субъектности Украины. Кроме того, сама Турция является членом НАТО, что создает для российского руководства дополнительные риски.

Как пояснил эксперт, российская геополитическая парадигма полностью построена на ложном утверждении, будто Украина является лишь объектом для распределения между большими державами, а не полноценным участником мировой политики. Именно поэтому личная встреча с украинским лидером на нейтральной или международной площадке будет рассматриваться в Москве как политическая катастрофа.

Загородний отметил, что любая попытка вести равноправные переговоры с украинским руководством будет восприниматься российскими элитами как слабость, которая может привести к смене режима в Кремле.

Почему опасно вести переговоры с Китаем напрямую

Также политтехнолог проанализировал попытки вовлечь официальный Пекин в переговорный процесс и предупредил о значительных угрозах, связанных с прямой коммуникацией с коммунистическим руководством КНР во время боевых действий.

Если мы будем напрямую общаться с Китаем, это станет поводом для прекращения помощи. Скажут, что из соображений национальной безопасности не могут помогать, потому что мы хотим наладить какие-то отношения с их врагом. Это очень опасно,

– подчеркнул Загородний.

По мнению эксперта, любой диалог с Пекином в настоящее время должен происходить исключительно при посредничестве Европейского Союза. Привлечение же китайского бизнеса и финансовых ресурсов к восстановлению украинской экономики следует отложить на период после завершения боевых действий.

Анализируя напряженность вокруг Тайваня, эксперт добавил, что Китай пока сознательно не идет на прямой конфликт с США, выжидая истощения западных ресурсов из-за войны России против Украины. В то же время толчком к возможной военной эскалации в Азии может стать обострение внутреннего экономического кризиса в самой КНР.

Накануне Владимир Зеленский отметил, что готов встретиться в Турции при посредничестве президента Реджепа Тайипа Эрдогана для решения принципиальных вопросов, которые делегациям не удается согласовать.