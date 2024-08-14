Поводов радоваться у него нет, – экс-сотрудник СБУ о провальной "миссии", которую Путин себе придумал

В начале своей политической карьеры Владимир Путин был в поиске того, где будет Россия и какое место она будет занимать в мире. Говорят, что он даже рассматривал вариант присоединения к НАТО и сотрудничества с Западом.

В то же время в этот период у президента России состоялась беседа с человеком, который вложил ему в уши, что он якобы должен объединить Россию и вернуть империю. А также должен править 30 лет как Екатерина Великая, рассказал 24 Каналу бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.

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Время Путина истекает

На Путина такие слова очень повлияли и фактически сформировали его "миссию", которую диктатор безуспешно пытается реализовать до сих пор. С тех пор он начал пытаться копировать все подряд, сравнивая современную Россию с советской и Российской империей.

Путин видит, что именно он должен сделать новую Россию,

– отметил бывший сотрудник СБУ.

Сейчас у диктатора не получается создать Российскую империю. Сначала он делал газовый и нефтяной шантаж, привлекал диверсантов и шпионов, но время идет.

"Ему уже за 70 лет и он понимает, что в любой момент может отойти в мир иной, но дело, к которому шел всю жизнь так и не завершил. Поэтому поводов очень радоваться у него нет", – добавил Ступак.