Еще один козырь, – аналитик объяснил, почему путин пошел на уступки по разблокированию портов

Украинское зерно удалось разблокировать и уже первые суда отправились "коридором". Почему российский диктатор путин пошел на уступки – читайте в материале.

Эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев прокомментировал, что путину много предлагать и уговаривать не нужно было. Об этом эксперт заявил в эфире 24 канала.

Важно Из порта Черноморска "зерновым коридором" отправились еще 2 судна

Он объяснил, что вся структура этой "дороги жизни" для украинского зерна очень легко и оперативно контролируется российским военно-морским флотом.

Она, к сожалению, очень сильно может подвергаться любой провокации со стороны россиян, под любую мнимую или реальную атаку судов, участвующих в этом,

– отметил Александр Краев.

"По моему мнению, россияне согласились на это по одной простой причине: если вдруг кто-то из участников этого переговорного процесса, Запад, как коллективный институт, или Украина, – не захотят принимать условия россиян, они имеют отличный элемент шантажа", – объяснил Краев.

По его словам, оккупанты абсолютно спокойно могут проводить атаки, провокации или другие гибридные и негибридные акции против судов, которые будут участвовать в доставке зерна.

"По сути, россияне создали для себя еще один козырь, который могут использовать, когда так или иначе дело будет доходить до переговоров", – добавил Александр Краев.

Последние новости по поводу украинского зерна

По информации грузоотправителя украинского зерна на борту RAZONI, покупатель в Ливане отказался принять груз. Объяснил это задержкой сроков доставки более чем на 5 месяцев. Напомним, что судно RAZONI с 26 тысячами тонн кукурузы отправилось из украинского порта 2 августа.

Из портов "Одесса" и "Черноморск" утром 7 августа вышел второй караван с украинской продовольствием. Следуют еще 4 судна. В рамках соглашения по экспорту зерна отправили балкеры MUSTAFA NECATI, STAR HELENA, GLORY и RIVA WIND. Они направляются в порты Италии, Китая и Турции и перевозят почти 170 тысяч тонн агропродукции.

В настоящее время Украина смогла возобновить морской экспорт своей агропродукции. Хотя черноморские порты уже начали работать, однако пока рано давать конкретные оценки этому процессу. Такое мнение озвучил президент Зеленский 6 августа.

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