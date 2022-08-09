Експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв прокоментував, що путіну багато пропонувати й вмовляти не потрібно було. Про це експерт заявив в ефірі 24 каналу.

Важливо З порту Чорноморська "зерновим коридором" вирушили ще 2 судна

Він пояснив, що вся структура цієї "дороги життя" для українського зерна дуже легко й оперативно контролюється російським військово-морським флотом.

Вона, на жаль, дуже сильно може піддаватися будь-якій провокації зі сторони росіян, під будь-яку мниму або реальну атаку суден, які беруть участь в цьому,

– зазначив Олександр Краєв.

"На мою точку зору, росіяни погодилися на це з однієї простої причини: якщо раптом хтось з учасників цього переговорного процесу, Захід, як колективна інституція, або Україна, – не захочуть приймати умови росіян, вони мають чудовий елемент шантажу", – пояснив Краєв.

За його словами, окупанти абсолютно спокійно можуть проводити атаки, провокації чи інші гібридні та негібридні акції проти суден, які будуть брати участь в доставці зерна.

"По суті росіяни створили для себе ще один козир, який можуть використати, коли так чи інакше справа буде доходити до переговорів", – додав Олександр Краєв.

Останні новини щодо українського зерна

За інформацією вантажовідправника українського зерна на борту RAZONI, покупець у Лівані відмовився прийняти вантаж. Пояснив це затримкою термінів доставки на більш як 5 місяців. Нагадаємо, що судно RAZONI з 26 тисячами тоннами кукурудзи вирушило з українського порту 2 серпня.

З портів "Одеса" та "Чорноморськ" вранці 7 серпня вийшов другий караван з українським продовольством. Прямують ще 4 судна. У межах угоди про експорт зерна відправили балкери MUSTAFA NECATI, STAR HELENA, GLORY та RIVA WIND. Вони прямують до портів Італії, Китаю та Туреччини та перевозять майже 170 тисяч тонн агропродукції.

Наразі Україна змогла відновити морський експорт своєї агропродукції. Хоч чорноморські порти вже почали працювати, проте поки зарано давати конкретні оцінки цьому процесу. Таку думку озвучив президент Володимир Зеленський 6 серпня.

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