Фантомная имперская боль: как у Путина и россиян появился комплекс неполноценности

Комплекс неполноценности Путина и фантомная имперская боль россиян тесно переплелись и обрели друг друга. Создали причудливый фашизм, который запустил и геноцидную войну в Украине. Но откуда у Путина и россиян появился корень обиды на весь западный мир?

24 канал проанализировал, как комплекс неполноценности повлиял на больные фантазии Путина и россиян.

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История обиды

Россия издавна искала свое место под солнцем. Кровавая модернизация XVIII века присоединила ее к цивилизованному миру и даже официально сделала империей, однако все равно оставила на задворках в качестве второстепенных персонажей. Россия мечтала о величии и признании.

Победа над Наполеоном, русские войска в Париже и статус "жандарма Европы" стали пиком могущества северной империи, за которым последовал громкий провал – Крымская война.



Битва за Севастополь и Малахов курган – позорное поражение россиян / Иллюстрация Адольфа Ивона

Тогда Англия, Франция и Турция нанесли россиянам болезненное поражение и указали на место в углу.

Плоть от плоти

В XX веке вместо империи Романовых возникла красная империя, однако никуда не исчезло желание реванша. Советский Союз стал одним из победителей Гитлера во Второй мировой и получил пол Европы как "зону собственного влияния".Через несколько лет, благодаря разработкам немецких ученых и инфантильным представлениям о мире и балансе сил американских коллег СССР получил ядерное оружие, а вместе с ним и право "забронзоветь". Мир разделился на два лагеря – началась "Холодная война".

Как раз в это время на свет появился Владимир Путин. Маленький человек без каких-то особых способностей, с немалым набором комплексов и не "семи пядей во лбу" (как говорят в России). Он рос и сделал удачную, как для советского человека карьеру – офицера КГБ, и даже больше – сумел вырваться за границу и работать в ГДР.



Как на Путина повлияла служба в КГБ в Германии / архивное фото

Там он узнал о преимуществах западного образа жизни, пусть тот и был обезображен советской оккупацией восточной части Германии. Там он встретил и развал СССР, а вместе с ним – всего "красного проекта".

Позже Путин назовет развал СССР величайшей геополитической катастрофой 20 века. Парадоксально, но именно она сделала его важным и сказочно богатым – начала как "решалу" от мэрии Санкт-Петербурга, а позже – как главу "кооператива "Озеро" и владельца дворцов с крупнейшей в мире сетью бункеров.

Диктатор на проводе Путин обвинил Галицию в "потере Украины" и раскритиковал Patriot

Впрочем, этого было мало. Оказавшись на вершине – бывший клептократ потребовал величия. Путин мечтал оставить свой след в истории и начал отождествлять себя с Россией, а еще – сделал все, чтобы и русские отождествляли себя с ним. На это ушло много лет, но результат превзошел все надежды – "скрепы", помноженные на жажду реванша и фантомные боли "прежнего величия", реанимировали у россиян имперское мировоззрение, которое приобрело формы особого фашизма.

В историю он вошел под названием "рашизм". Путин всячески питал этот процесс и подкармливал ресентиментом. Благодаря этому в 2022 году большинство россиян радостно приветствовало геноцидную войну против Украины и искренне желало уничтожения украинцев. И даже не заметило, как потеряло человеческое лицо, совершив собственноручно дегуманизацию себя самих.

На перепутье

Путин представлял себя новым Петром Первым, сделавшим Россию частью европейской цивилизации. И на первых этапах своего царствования активно заигрывал с Западом (как завещал предшественник Ельцин), пытаясь стать своим для цивилизованного миро. Запад отвечал взаимностью – Россия стала полноправной частью мировой экономики и членом G7, превратив этот неформальный клуб ведущих государств мира в "Большую восьмерку". Также Россия присоединилась к программе "Партнерство ради мира" и ряду других важных мировых структур. Встал вопрос даже о евроатлантической интеграции России.

В 2000 году, тогда еще исполняющий обязанности президента России, Путин прямо заявлял о готовности стать частью НАТО.

Почему нет? Я не исключаю такой возможности – в том случае, если с интересами России будут считаться, если она будет полноправным партнером,

– заявил Путин в 2000-м в интервью Би-би-си о готовности России к евроатлантической интеграции.

Что Путин говорил о вступлении в НАТО в 2000 году: смотрите видео

Через 21 год Путин уже будет говорить о возможности ядерной войны между Россией и НАТО.

О том периоде сам Путин неоднократно упоминал. В частности, о знаковом разговоре с президентом США Клинтоном.

В 2000 году во время визита в Москву президента США Билла Клинтона я спросил его, как Америка отнесется к тому, чтобы принять Россию в НАТО. Реакция на мой вопрос была очень сдержанной,

– Путин накануне вторжения в Украину вспоминает беседу с президентом США.

Путин называет этот момент решающим. Якобы Запад отказал ему и России стать частью цивилизованного мира, а потому – Россия вернулась в варварство.

Так или иначе, он повторяет эту мантру уже много лет.

Мы всегда хотели быть частью этого так называемого цивилизованного мира. И после развала СССР, который мы допустили собственными руками, нам казалось, что с каждым днем мы станем частью этого так называемого цивилизованного мира. А как выяснилось, нас там не ждали. Несмотря на все наши усилия и попытки,

– Путин 21 декабря 2022 года на расширенной коллегии Минобороны РФ объясняет обидой на Запад геноцидную войну в Украине.

Правда, у другого участника беседы Клинтона совсем другой взгляд на эти события.

Мы держали дверь НАТО открытой для вступления России, о чем я ясно заявлял Ельцину, а затем и его преемнику Владимиру Путину. В общем, я встречался с Ельциным 18 раз и с Путиным 5 раз — дважды, когда он был премьер-министром при Ельцине, и трижды за те 10 месяцев, что наши президентские сроки совпадали. Это всего на три меньше, чем все встречи лидеров США и СССР с 1943 по 1991 год. Представление о том, что мы игнорировали, не уважали или пытались изолировать Россию, ошибочно,

– Билл Клинтон в апрельской колонке для издания The Atlantic представляет собственное видение событий и опровергает заявления Путина.

В Тулу с собственным самоваром

Ответ на этот вопрос прост. Россия не захотела меняться и становиться цивилизованной. Если тиран, узурпатор, рабовладелец Петр Первый мог стать частью Европы в XVIII веке, то Путин с примерно таким же набором – нет.

Важно Агрессия Путина отбросила Россию на 30 лет назад

Мир изменился. В настоящее время признаком дурного тона является убийство политических оппонентов и геноцид на подконтрольных территориях. Нельзя править вечно, сейчас не одобряют государственный терроризм и политические репрессии. В современном мире уже не существует "зон влияния", а территориальная экспансия лишена даже экономического смысла.

В самой России в этих случаях говорят – "со свиным рылом в калашный ряд".

Однако сейчас Россия и Путин этого не понимают. Они до сих пор живут прошлым. Именно поэтому попытки Украины вырваться из этого проклятого круга рассматриваются россиянами как угроза национальной безопасности. Так и есть – Россия ничего не может предложить странам, которые, как она считает, находятся в ее зоне влияния, а соответственно – нужно действовать силой и замкнуть новый "железный занавес". Только так, в условиях изоляции, "русский цивилизационный проект" может существовать. Впрочем, это только "существование", а не жизнь.

Именно поэтому современная Россия обречена на смерть. Гибель империи наконец-то освободит порабощенные народы и даст "русским", а на самом деле татарам, веспам, мерянам, удмуртам, башкирам, бурятам, якутам, дагестанцам, чеченцам, тувинцам, калмыкам и другим шанс стать нормальными и избавиться от фантомных болей, тоски и обид на весь мир.