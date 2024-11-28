Владимир Путин высказался об угрозах, которые, по его словам, продолжают нависать над Дональдом Трампом. Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на пропагандистские СМИ.

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Что сказал Путин относительно безопасности Трампа

Российский президент заявил, что в США против новоизбранного президента применялись недопустимые методы борьбы, включая попытки покушения на его жизнь.

Путин также раскритиковал атаки на семью Трампа, которые имели место во время предвыборной кампании, назвав их "отвратительными". По его словам, даже преступники в России не прибегают к таким действиям, хотя преступления армии окупантов в Украине доказывают обратное.

Кроме того, Путин подчеркнул, что считает Трампа опытным и умным политиком, хотя тот до сих пор остается в опасности.

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