Майор ВСУ назвал 2 причины, почему Путин солгал о "полном освобождении" Курщины

На днях диктатор Владимир Путин объявил, что российские войска якобы полностью освободили территорию Курской области от Сил обороны Украины. Однако это заявление не соответствует действительности, его опроверг Генштаб. Украинские подразделения продолжают удерживать часть Курской области.

Одна из целей – не допустить проникновения российских войск на территорию Сумской области. Майор ВСУ Тарас Березовец в разговоре с 24 Каналом назвал причины, почему Путин солгал о "полном освобождении" Курской области. Одна из них – чтобы перейти к переговорам с Украиной.

Интересно На фоне победных заявлений Кремля Генштаб ошеломил потерями России и КНДР на Курщине

Как Путин пытается использовать сотрудничество с КНДР

Ранее кремлевский диктатор заявлял, что любые прямые переговоры с Украиной невозможны, пока украинские силы находятся на российской земле. Поэтому заявление о "полном освобождении" Курщины можно рассматривать как сознательную манипуляцию со стороны Путина. Ему нужно создать предпосылки для начала переговоров с Украиной.

Это подтверждается также заявлениями представителя Кремля Дмитрия Пескова, который неожиданно сообщил, что Москва якобы не выдвигает никаких прямых условий для начала переговоров.

Второй важный момент – заявление начальника генерального штаба России Валерия Герасимова и Северной Кореи о официальном признании участия северокорейских военных в войне против Украины.

Это – целенаправленная стратегия Кремля, сознательная провокация в адрес Дональда Трампа в стиле: "А что ты мне за это сделаешь?"

– подчеркнул Тарас Березовец.

Россия намеренно повышает ставки, чтобы заставить Украину и США к уступкам в будущих переговорах. Сигнал понятен: Москва открыто признает участие Северной Кореи в войне – и если международное сообщество ничего с этим не сделает, то северокорейские войска могут появиться не только на территории России, но и, при необходимости, вступить на территорию Украины.

Смотрите также В России впервые официально показали военных КНДР, которые участвуют в войне

Это также связано с 9 мая – датой, которая имеет особое символическое значение для Путина. Советский Союз победил во Второй мировой войне в составе мощной антигитлеровской коалиции, в которую входили США, Великобритания, Франция, страны Азии, Африки, Латинской Америки, Канада, Австралия, Новая Зеландия и многие другие.

Именно поэтому Путину важно продемонстрировать: мол, у меня тоже есть союзники – Китай, Иран, Северная Корея. Это попытка создать образ новой "антинацистской коалиции". Все это – элемент информационной кампании накануне так называемого Дня победы.