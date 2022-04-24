Почему Путин забрал войска из-под Киева

В Кремле увидели всю бесперспективность плана по захвату власти в Киеве из-за отсутствия заранее подготовленной должной идеологической платформы. Далее читайте в эксклюзивном блоге для сайта 24 канала.

Люди здесь просто не воспринимают идею "русского мира". В Москве не планировали оккупировать нашу страну, а реализовать крымский сценарий. По факту – физическое поглощение.

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Шансов не было

Невозможно провести аннексию, когда в государстве, которое ты хочешь захватить, практически всюду ежедневно проходят проукраинские митинги. Как на фоне этих митингов проводить референдум вроде крымского? Никаких шансов на его успех нет.

Опираясь на рапорты российской агентуры об отсутствии благоприятной идеологической основы и российского подполья, Москва поняла, что на идеологическом фронте она потерпела поражение.

Путин потерпел поражение с планом относительно Киева / Фото Getty Images

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Деньги разворовали

Поэтому произошло отступление из-под Киева и сдача Медведчука. Просто слив информации о его возможном местонахождении. Дальше уже наши спецслужбы этот слив подхватили или у кого-то перехватили и сработали, как положено.

Другой вопрос в том, почему эту именно идеологическую платформу никто не заложил? Все деньги, выделенные на это дело, просто разворовали лица, которым было поручено создать все необходимые условия для того, чтобы российская власть здесь прижилась.

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