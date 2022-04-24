Люди тут просто не сприймають ідею "русского міра". У Москві ж не планували окуповувати нашу країну, а реалізувати кримський сценарій. За фактом – фізичне поглинання.

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Шансів не було

Неможливо провести анексію, коли в державі, яку ти хочеш захопити, практично всюди щоденно відбуваються проукраїнські мітинги. Як на тлі цих мітингів проводити референдум на зразок кримського? Жодного шансу на його успіх немає.

Спираючись на рапорти російської агентури про відсутність сприятливого ідеологічного підґрунтя та російського підпілля, Москва зрозуміла, що на ідеологічному фронті вона зазнала поразки.

Путін зазнав поразки з планом щодо Києва / Фото Getty Images

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Гроші розікрали

Тому відбувся відступ з-під Києва і здача Медведчука. Просто злив інформації про його можливе місце перебування. Далі вже наші спецслужби цей злив підхопили або у когось перехопили й спрацювали, як належить.

Інше питання в тому, чому цю саме ідеологічну платформу ніхто не заклав? Всі гроші, виділені на цю справу, просто розікрали особи, яким було доручено створити всі необхідні умови для того, щоб російська влада тут прижилася.

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