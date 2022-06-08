Почему путинская орда так осатанело ровняет Донбасс с землей
Источник:телеграм-канал Дениса Казанского
Я сейчас все время мониторю российские новости и в буквальном смысле оху*ваю от прочитанного.
Реалии "освободителей" от нормальной жизни
Вот читаю, что в Новосибирске изношенность троллейбусов составляет почти 100%. И тут же вспоминаю, как за последние годы перед войной новые троллейбусы выходили на маршруты в Славянске, Северодонецке, Бахмуте.
О важном Мир должен выполнить 4 условия Украины, чтобы избежать голодаНовосибирск – это третий по величине город России. Который в 10 – 15 больше Бахмута, Славянска и Северодонецка. Мягко говоря, не самые богатые и развитые украинские города. Но даже у них троллейбусный парк обновляли.
Отомстили за собственное прозябание кровавой бойней
И вот вместо того, чтобы купить своим городам новые современные троллейбусы и трамваи, сошедшие с ума российские людоеды решили потратить деньги на позорную бойню в Украине.
Не пропустите Не надо отвлекать от войны тех, от кого зависит все
Неслучайно они так осатанело уничтожают Мариуполь и Северодонецк. Не могут выдержать, что в Украине эти города жили лучше не только клоаки под названием псевдореспублики, но даже российских городов-миллионников. Какие же феноменальные твари. Никак не перестану удивляться.
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