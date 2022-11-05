Об этом 24 каналу рассказал директор программ практической политики Института политического образования Александр Солонтай. Ранее сообщалось о причинах, почему Путин хочет посетить G20 и может ли поехать двойник.

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Россию нужно исключить из G20

Солонтай отметил, что в мире только часть стран поддерживает исключение России из G20. Украина заняла правильную позицию по поводу того, если на саммите будет Путин, Украина никак не будет на нем представлена. Необходимо давить на мир, своих партнеров.

Саммит приближается. Эта дискуссия продолжается с весны. Недопустимо для нас быть на таком мероприятии совместно с Путиным,

– заметил директор программ практической политики Института политического образования.

Путин должен стать не рукопожатием

Он продолжил, что было бы хорошо, если бы сами организаторы отозвали свое приглашение Путину, а не сам диктатор решал ехать или не ехать. Сейчас есть страны, такие как КНДР, Сирия, Беларусь, где Путин до сих пор рукопожатен. Есть страны, где с Россией не дружат, но есть дела, и есть такие, где от России полностью отказались.

"Этот процесс начал нарастать еще в 2008-2014 годах. В основе была агрессия в Грузии, потому что даже после Чеченской войны, Россия еще была рукопожатной. То есть, в мире была допущена огромная ошибка, несмотря на преступления против людей", — подчеркнул Солонтай.

По его словам, в основе того, чтобы Путин стал полностью нерукопожатным:

Победы ВСУ.

Преступления в Буче, Изюме, Донбассе, Херсонской области и т.д.

Ракетные удары против гражданского населения и гражданской инфраструктуры.

Солонтай о том, почему России не должно быть на G20: смотрите видео

Страны, контактирующие с Путиным

Солонтай также сказал, что страны, которые до сих пор контактируют с Путиным, – это страны Азии, Африки и Латинской Америки. В мире считалось, что конфликт в Украине далек, и их не касается. Однако понемногу приходит понимание, что ситуация в нашем государстве влияет и на весь мир.

Украина – это цена на продовольствие, сколько оно стоит. От происходящего в Украине зависит стоимость энергоносителей. Энергетический кризис, продовольственный кризис, в конце концов, экономические процессы очень сильно в мире зависят от того, что сейчас произойдет в Украине на следующем этапе,

– подчеркнул директор программ практической политики Института политического образования.

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