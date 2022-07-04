Буданов объяснил, почему Россия активизировала обстрелы и бьет из ракет для ядерных ударов

Россия в последнее время сильно активизировала ракетные обстрелы по Украине. Начальник ГУР Кирилл Буданов сказал, что этому есть простой ответ и какой-то конспирологии в этом нет.

Дело в том, что сменился руководитель так называемой "специальной военной операции" в Украине – им стал командующий воздушными силами.

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Россия сменила командующего войной

Ракетные обстрелы участились, потому что новый руководитель ведения войны умеет воевать бомбардировщиками и ракетами. После того, как он вступил в должность, началось активное массированное применение дальней бомбардировочной авиации, в частности, самолетов Ту-22М3, которые используют в основном старые советские ракеты.

Это не просто старые советские ракеты Х-22, это ракета, предназначенная для нанесения ядерных ударов. Поэтому у нее показатель точности плюс-минус километр – это вообще было нормально. Она предназначена для нанесения ядерных ударов, а они стреляют обычной боеголовкой… Они в принципе не имеют той точности, которую хотели бы иметь,

– объяснил Буданов.

Россия знает, что будут удары по мирному населению

Также Буданов объяснил, что Россия ясно понимает, куда примерно будут попадать их ракеты. Россияне знают, что они будут попадать по гражданским и это их совершенно не беспокоит.

Да, есть вопросы по их невысокой точности, но они понимают, что это будут удары по гражданскому населению. Их абсолютно это устраивает, абсолютно полностью, можете даже увидеть это по официальной риторике, что они говорят – в принципе не сильно то и оправдываются,

– сказал начальник ГУР.

Он отметил, что на данном этапе существования Россия – это "монстр с ядерной дубинкой", который угрожает всему цивилизованному миру. Так что такие случаи будут возникать и в других странах, пока этот вопрос не решат на глобальном уровне.

ГУР знает, сколько у России ракет

По словам Буданова, разведке известно, сколько у России осталось ракет, но эта информация не для распространения. Самое главное, что сейчас для нас существует реальная ракетная угроза.

К слову, начальник ГУР считает, что война закончится к концу следующего года. И она закончится, когда Украина вернет себе все свои границы, установленные в 1991 году.

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