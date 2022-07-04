Річ у тім, що змінився керівник так званої "спеціальної воєнної операції" в Україні – ним став командувач повітряних сил.

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Росія змінила командувача війни

Ракетні обстріли почастішали, тому що новий керівник ведення війни вміє воювати бомбардувальниками та ракетами. Після того, як він заступив на посаду, почалось активне масоване застосування дальньої бомбардувальної авіації, зокрема, літаків Ту-22М3, які використовують здебільшого старі радянські ракети.

Це не просто старі радянські ракети Х-22, це ракета, яка була призначена для нанесення ядерних ударів. Тому у неї показник точності плюс-мінус кілометр – це взагалі було нормально. Вона призначена для нанесення ядерних ударів, а вони стріляють звичайною боєголовкою… Вони в принципі не мають тієї точності, яку хотіли б мати,

– пояснив Буданов.

Росія знає, що будуть удари по мирному населенню

Також Буданов пояснив, що Росія чітко розуміє, куди приблизно будуть потрапляти їхні ракети. Росіяни знають, що вони влучатимуть по цивільних і це їх абсолютно не турбує.

Так, є питання щодо їх невисокої точності, але вони розуміють, що це будуть удари по цивільному населенню. Їх абсолютно це влаштовує, абсолютно повністю, можете навіть побачити це по офіційній риториці, що вони кажуть, – в принципі не сильно то й виправдовуються,

– сказав начальник ГУР.

Він наголосив, що на даному етапі існування, Росія – це "монстр з ядерною дубинкою", який загрожує всьому цивілізованому світу. Тож такі випадки будуть виникати й в інших країнах, поки це питання не вирішать на глобальному рівні.

ГУР знає, скільки у Росії ракет

За словами Буданова, розвідці відомо, скільки у Росії залишилося ракет, але це інформація не для розповсюдження. Найголовніше те, що зараз для нас існує реальна ракетна загроза.

До слова, начальник ГУР вважає, що війна закінчиться до кінця наступного року. І вона закінчиться тоді, коли Україна поверне собі усі свої кордони, встановлені у 1991 році.

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