Россия нацелилась на Южный мост в Киеве: в ISW раскрыли истинную цель ударов противника
Российские войска нанесли серию ударов с помощью беспилотников по опорным конструкциям Южного моста в Киеве. В результате вражеской атаки движение по мосту полностью заблокировано, а также введены ограничения на мостах Патона и "Метро".
Как сообщают аналитики Института изучения войны (ISW), атаки на столичный мост являются составной частью системной воздушной кампании России, направленной на подрыв украинской экономики и деорганизацию жизни в столице.
Почему страна-террористка атакует Южный мост?
Враг стремится заблокировать транспортные потоки между правым и левым берегами Днепра, нанося повторные точечные удары по одной и той же локации.
По наблюдениям специалистов, российские источники прямо заявляют о намерении вызвать накопительные и критические повреждения конструкций моста.
Систематические обстрелы гражданских объектов днем и ночью призваны создать постоянную напряженность среди киевлян и выбить из колеи городскую инфраструктуру.
Блокировка логистики и экономическое давление на столицу
В рамках нового плана российского командования разрушение транспортных артерий призвано нанести значительный ущерб экономике Украины.
Перекрытие ключевых путей затрудняет передвижение пассажиров, а также существенно замедляет доставку грузов и логистические поставки.
Эксперты отмечают, что оккупанты могут применять на дальнобойных беспилотниках кумулятивные боеголовки весом 40 килограммов, предназначенные для поражения прочных металлических и бетонных сооружений.
Для нанесения серьезного ущерба такой массивной конструкции противнику необходимы регулярные и высокоточные попадания в течение короткого промежутка времени.
Ограничения движения и изменения в работе транспорта
Из-за последствий обстрелов городские власти были вынуждены принять экстренные меры для обеспечения безопасности пассажиров.
Движение по Южному мосту перекрыто в обоих направлениях для всего транспорта, а проезд по мосту Патона заблокирован в направлении с правого на левый берег.
Кроме того, специалисты частично ограничили движение по мосту "Метро" для транспорта, следующего на правый берег. Коммунальные службы и специалисты "Киевпастранса" продолжают обследование конструкций, при этом транспортные маршруты столицы временно перенаправлены через Дарницкий и Подольский мосты.
Что было известно ранее?
Как уже сообщалось на нашем сайте, страна-агрессор несколько раз проводила атаки на переправу. В частности, утром 1 октября два вражеских дрона попали вблизи опорной части Южного моста, удары произошли и вечером, а также ночью 2 октября.
Сообщалось, что в результате попадания БПЛА были повреждены мостовая опора, отбойник, дорожное полотно и защитное бетонное заграждение метрополитена. А в конце сентября конструкции переправы засыпало обломками сбитого беспилотника.