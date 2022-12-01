От "поставить всех на колени" до "хотя бы без трибунала": Кремль хочет переговоров с Украиной

Российские пропагандисты и чиновники потеряли оптимизм, который был в начале вторжения в Украину. Теперь они боятся, что Россия прекратит свое существование.

Об этом написал советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк. Он отметил, что пропагандистка Маргарита Симоньян говорит о Гааге, которая может ждать даже дворника.

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Эволюция взглядов россиян

О поражении рассказывает и Ольга Скабеева. Мол, под вопросом будет не только существование России, но и личное благополучие. По словам кремлевского чиновника Дмитрия Медведева, Россию разорвут на части.

"Эволюция классического российского понторизства. От "не дразните российского медведя" и "демонтажа Украины как государства" до "хотя бы просто избежать трибунала" всего за 9 месяцев. И это только начало", – подчеркнул Подоляк.

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На какие переговоры может надеяться Россия

По мнению Подоляка, оккупантов не удастся заставить украинцев к переговорам обстрелами энергосистемы. Он отметил, что это ясна даже российская пропаганда.

Главная задача для Кремля сегодня одна: под любым соусом, но выпросить, вымолить и выполнить "переговоры", а с ними – "прекращение огня", – сказал советник руководителя ОП.

Он отметил, что на самом деле это будет означать закрепление врага на уже захваченных территориях. Кроме этого, как считает Подоляк, россияне получат гарантию отсутствия контрнаступлений и будут избегать уголовной ответственности за массовые военные преступления.

"Единственные переговоры, к которым следует готовиться российской политической верхушке – переговоры со специальным прокурором о возможности улучшения условий содержания под стражей в обмен на содействие следствию и показания против соратников", – добавил Подоляк.

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