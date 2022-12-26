Почему Россия любой ценой стремится взять Бахмут: военный эксперт раскрыл причину

Россияне несколько месяцев безуспешно пытались захватить украинский Бахмут. Поэтому город фактически стал сплошной руиной, а наступательный потенциал врага уже практически иссяк.

Бахмут сейчас является самой горячей точкой на фронте и, вероятно, и дальше будет оставаться таким. Такое мнение в эфире 24 канала выразил военный эксперт Петр Черник.

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Почему россияне так уперлись в Бахмут

Прежде говорится о психологическом аспекте. Ведь на подступах к Бахмуту россияне положили слишком много своего личного состава, чтобы теперь отказаться от мечты захватить город.

Они действительно не могут отступать, потому что терпят очередное серьезное военное поражение. Как во время Харьковской и Херсонской операций,

– объясняет Петр Черник.

Еще один мотив – инфрастурктурный. Ведь грузовиками снаряды для артиллерии к передовой не подвозят – нужна железная дорога. А именно там поблизости есть дебальцевский железнодорожный узел – от него до Бахмута всего 42 километра.

"HIMARS работают на расстояние 84 километра. Так что им действительно критически необходимо сдвинуть наши рубежи. Но на эту минуту ничего им не удается и, на мой взгляд, еще не скоро удастся", – убежден военный эксперт.

Петр Черник о ситуации на фронте: смотрите видео

Стратегическое значение Бахмута

Собеседник еще раз подчеркнул, что России критически необходимо оттеснить украинские силы от Бахмута и, соответственно, от дебальцевского железнодорожного узла.

Он едва ли не единственный, который есть и из России, и со стороны юга. Поэтому именно так они и свирепствуют. Я бы не недооценивал стратегическое значение Бахмута. Точно наоборот – он достаточно важен,

– заявил Петр Черник.

Что известно о боях за Бахмут