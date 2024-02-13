России может хватить танков еще на 3 года войны: СМИ назвали причину

Российские захватчики потеряли более 3 000 танков с начала своего полномасштабного вторжения в Украину. Однако, по мнению аналитиков, оккупанты потенциально могут выдержать еще 3 года тяжелых потерь.

Международный институт стратегических исследований (IISS) подготовил доклад "Военный баланс". В нем аналитики объяснили ситуацию с военной техникой в России и Украине.

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Что говорят аналитики

В докладе отмечается, хотя страна-агрессор уже потеряла более 3 000 танков во время полномасштабной российско-украинской войны, она имеет на складах достаточное количество бронетехники низкого качества для замены. Поэтому Россия потенциально имеет запасы танков еще на 3 года ведения боевых действий.

, по подсчетам аналитиков, в 2023 году государство-террорист потеряло около 1 120 танков.

По мнению аналитиков, страна-агрессор потенциально может пополнять запасы танков, даже если они будут низшего технического уровня, независимо от способности России производить новую технику.

Москва смогла обменять качество на количество, выводя тысячи старых танков со склада со скоростью, которая иногда достигала 90 танков в месяц,

– говорится в документе.

В докладе сказано, что Россия имеет 1 750 основных боевых танков – от устаревших Т-55 до современных Т-80 и Т-90. Еще 4 000 российских танков находятся на хранении.

Еще аналитики заявили, что с начала полномасштабного российского вторжения "Украина также понесла большие потери". Однако военные поставки от Запада позволили нашему государству не только поддерживать запасы техники, но и повысить ее качество.

По мнению аналитиков из IISS, текущая ситуация в российско-украинской войне будет сохраняться в течение 2024 года.

Россия несет колоссальные потери