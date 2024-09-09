"Россия никогда не хотела чужих территорий": Лавров оправдал войну защитой "русского мира"

Кремль продолжает вести свою коварную войну против Украины. Однако несмотря на это министр иностранных дел России Сергей Лавров дерзко заявил, что Москва якобы никогда не стремилась завоевывать территории других государств.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на заявление Лаврова во время заседания стратегического диалога Россия Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива, передает 24 Канал.

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Лавров вызывающе высказался о войне против Украины

Мы чужой земли никогда не хотели, мы просто хотели, чтобы к людям, которые являются неотъемлемой частью русского мира, русской культуры, русского языка, истории, религии, чтобы к ним относились по-человечески, как того требуют международные права, многочисленные конвенции о правах человека, о правах национальных меньшинств, и как того требует прежде всего Устав ООН,

– заявил российский дипломат.

Также пропагандисту не нравится украинская Формула мира. Как говорит Лавров, "многочисленные идеи, которые плавают вокруг формулы Зеленского, они, как правило, начинаются со слов о том, что надо прекратить боевые действия и выполнить международные права, имея в виду обеспечение территориальной целостности Украины".

Однако, министр иностранных дел России почему-то решил рассказать о том, что международные права "не только об этом". Пропагандист отметил, что территориальная целостность гарантированно обеспечивается тем государствам, чьи правительства представляют весь народ, который живет на соответствующей территории.

"То, что неонацисты в Киеве после госпереворота не представляли никого, в восточной части Украины, в Новороссии, и в Крыму, само собой, по моему мнению, доказывать нельзя. Но главное другое: то что Устав ООН требует уважать права человека, любого человека, независимо от расы, пола, языка и религии. В этом корень конфликта в Украине", – добавил глава МИД России.