Преследуют одну цель: эксперт объяснил, почему Россия начала прицельно атаковать АЗС Киева

Российская армия изменила тактику обстрелов украинской столицы и начала систематически наносить удары по автозаправочным станциям. Поражение объектов гражданской инфраструктуры указывает на намерение врага посеять хаос среди горожан. Однако за этими прицельными атаками скрывается вполне конкретная стратегия Кремля.

Военный эксперт Денис Попович рассказал 24 Каналу, что прицельные удары по АЗС на ключевых столичных магистралях являются еще одним элементом вражеской стратегии. Такой подход оккупантов призван парализовать город и подорвать его жизнедеятельность.

Почему удары по АЗС создают искусственный дефицит топлива

По словам аналитика, когда враг поочередно выводит из строя автозаправочные станции, это заставляет водителей искать уцелевшие объекты. В результате на неповрежденных АЗС мгновенно образуются огромные очереди и скопления автомобилей.

Возникает искусственный локальный дефицит того или иного вида топлива, в зависимости от того, как были организованы логистические цепочки. А затем во время воздушной тревоги по этому скоплению автомобилей еще может быть нанесен удар. Так создаются огромные неудобства, паника и проблемы с логистикой,

– пояснил военный обозреватель.

Он подчеркнул, что от работы АЗС зависит не только частный транспорт киевлян, но и оперативность экстренных служб. В случае возникновения дефицита топлива под угрозой оказываются выезды машин скорой помощи, пожарных машин и полиции.

Что означают атаки на заправки для Европы

Попович отметил, что систематические атаки на заправки являются новым вызовом для столицы, ведь ранее оккупанты наносили удары по складам и ТРЦ. Теперь агрессор пытается лишить жителей базовых условий жизни, стремясь сломить сопротивление страны с помощью ударов по тылу.

Опыт обеих мировых войн показал, что эта доктрина не работает. До сих пор в отношении нас она не срабатывала, поэтому я думаю, что и на этот раз Путину это не удастся,

– подчеркнул эксперт.

Кроме того, агрессор параллельно расширяет гибридные действия против европейских стран, в частности Германии и стран Балтии. Кремль постоянно провоцирует Европу и наращивает эскалацию, пытаясь действовать на грани, не пересекая порог применения 5-й статьи Устава НАТО.

Военный эксперт о ситуации с АЗС: видео