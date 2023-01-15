Даже после смерти Путина: почему Россия не станет демократическим государством

Большая часть российских политических эмигрантов искренне верит, что после смерти Владимира Путина Россия станет демократической страной.

Демократия в России не родится

Я не понимаю, как можно жить в такой ложной розовой логике.

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Сколько не думаю над этим, оно все равно мне выглядит сознательной и неискренней заменой повестки дня для Запада.

Я не понимаю (и не верю), как могут люди с научными степенями так искренне вводить себя в заблуждение.

Формальные центры власти: ФСБ, ГРУ, СВР, ФСО, Росгвардия. Неформальные центры власти: Рамзан Кадыров, Евгений Пригожин. Старые элиты на местах. Полицейский порядок на местах. Суды. Отсутствие свободных медиа. Отсутствие политических партий. Отсутствие общественных организаций. Отсутствие парламентской оппозиции. Отсутствие демократической традиции. Отсутствие ценностей демократии в обществе.

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Ну где в этой системе координат может родиться демократия? Может, я чего-то не понимаю?