Почему Россия не привлекла к последним обстрелам Украины корабли в Черном море: ответ ВМС

Россия при последних массированных обстрелах Украины не использовала суда в Черном море для запуска ракет. В Военно-морских силах объяснили причину подобных действий Кремля.

Спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук рассказал в эфире телемарафона, что у России проблемы с логистическим обеспечением судов в акватории Черного моря, пишет 24 Канал.

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Почему Россия мало ракет запускает из Черного моря

По состоянию на утро (3 января – 24 Канал) вообще не было носителей (ракет – 24 Канал), несмотря на то, что погодные условия достаточно благоприятны для выхода подобных единиц в море. Эти единицы, в принципе, фактически всепогодны. Единственное, утром находились три корабля (не носители), и один – в акватории Азовского моря. Что касается участия этих единиц, в первую очередь они испытывают проблемы с логистическим обеспечением,

– заявил Плетенчук.

По словам спикера Военно-морских сил ВСУ, основная военно-морская база российских оккупантов в акватории Черного моря – это город Севастополь.

То есть Кремль хранит ракеты в Севастополе и даже если их переместить в Новороссийск, по состоянию на сейчас подтвержденной информации, что они туда переместили оборудование, способное загружать эти крылатые ракеты на носители, нет.

"Поэтому это может являться основной причиной, что стало следствием противодействия Сил обороны и безопасности Черноморскому флоту так называемой России в Черном море", – заявил капитан 3 ранга.

Россия массированно атаковала Украину 29 декабря и 2 января

Россия нанесла массированные удары по Украине 29 декабря 2023 года и 2 января 2024 года. Сначала по Украине выпустили не менее 90 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55, 8 Х-22/Х-32, 5 "Кинжалов", 4 противорадиолокационные ракеты Х-31П и одну Х-59.

Уже 2 января враг атаковал наше государство 70 крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55, 20 "Кинжалами", 12 ракетами типа Искандер-М/С-300/С-400, 4 ракетами Х-31П. В то же время из Черного моря враг выпустил только три крылатых ракеты "Калибр".

Сколько кораблей Россия держит в морях