Отставной персонал, старая техника и потери: почему Россия вовлекает в войну пилотов-вагнеровцев

На днях украинские защитники с помощью ПЗРК "Игла" сбили российский самолет, за штурвалом которого был наемник ППК "Вагнер". Это свидетельствует о том, что у страны-агрессорки не хватает экипажа.

Такое мнение озвучили в разведке Великобритании. Там добавили, что пилот признался, что был бывшим майором ВВС России, устроившимся на работу в качестве военного подрядчика ППК "Вагнер".

Важно Полетал только 3 дня и встретился с украинской "Иглой": СБУ допрашивает воевавшего за Россию вагнеровца.

Он выполнял несколько задач во время конфликта. Разведчики предположили, что использование отставного персонала для выполнения миссий в Украине указывает на то, что российские ВВС предположительно пытаются поддержать вторжение достаточным количеством экипажа.

Вероятно, это связано с сочетанием недостаточного количества должным образом подготовленного персонала России и его боевых потерь,

– добавили в разведке.

Сообщается, что в ходе своих миссий российский пилот использовал коммерческие GPS-устройства, а не российское военное навигационное оборудование.

"Это, вероятно, указывает на то, что самолеты Вагнера являются старшими моделями Су-25 и что российские ВВС не предоставляют Вагнеру современное оборудование для авионики", – предположили разведчики.

Где сейчас вагнеровець, воевавший против Украины

По данным сотрудников Службы безопасности Украины, первый боевой вылет оккупант совершил 14 июня, а уже 17-го оказался в плену. Его самолет сбили украинские защитники из ПЗРК "Игла".

После этого он попал в плен ВСУ. Теперь он рассказывает СБУ о том, как сбрасывал бомбы на Украину. Оккупант пытается оправдываться и говорит, что говорилось только о нанесении ударов "по опорным пунктам, скоплениям силы и живой силе противника".

Наемники в Украине

Кроме него, на российских истребителях стоимостью свыше 10 миллионов долларов летают также другие наемники, а не кадровые летчики вооруженных сил страны-агрессорки. Наемники получают за работу ставку от 200 тысяч рублей в месяц и дополнительные бонусы.

Основной целью своего пребывания в Украине этот пилот считал "задачу по оказанию помощи квазиреспубликам Донбасса", а боевые вылеты - "частными задачами".

Заметим, что в Мелитополе, временно оккупированном силами врага, заметили сирийских наемников. Они находятся на территории военного аэродрома. Сирийцы одеты в форму русской армии.

Допрос пилота-наемника из ППК "Вагнер", которого ВСУ мощно сбили с ПЗРК "Игла": смотрите видео