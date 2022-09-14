путин не может признать поражение, потому что он потеряет власть в россии, – Шейтельман

глава кремля владимир путин не признает поражения в войне против Украины. Он и его окружение опасаются возможной реакции своих граждан.

В москве почти 7 месяцев убеждали россиян, что "спецоперация" идет по плану. Об этом 24 каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман.

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Эксперт убежден, что путин и его соратники не могут признать поражение в войне по ряду причин.

Сделать это значит признать, что они не справились с управлением россией. Они ведь почти 7 месяцев говорят, что "спецоперация" идет по плану. Если бы они в первую неделю сказали бы, что ошиблись и недооценили Украину, что "делаем что-то по-другому" – был бы с ними другой разговор,

– объяснил обозреватель.

По его словам, если глава кремля признает поражение сейчас, он также признает ложь своему народу все эти 7 месяцев.

"Это для них недопустимо. Потому что это потеря власти", – резюмировал Шейтельман.

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У путина все больше проблем: последние новости

Решительное контрнаступление ВСУ в Харьковской области заставило "вторую армию мира" убегать. Также изменилась риторика российских пропагандистов. Они уже убеждают друг друга, что поражение в Харьковской области нужно признать.

Из-за позорных поражений на войне в Украине в россии заговорили о необходимости всеобщей мобилизации. Однако владимир путин пока не решился на такой шаг.

Реальное состояние здоровья главы кремля вызывает много вопросов. Еще больше причин считать, что с владимиром путиным что-то не так, возникли после Восточного экономического форума. На нем путина сопровождали 12 врачей.

В то же время, военный эксперт Олег Жданов отметил, что в кремле сейчас все указывает на то, что после успешного контрнаступления ВСУ в москве все меньше начинают бояться путина.

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