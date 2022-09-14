У москві майже 7 місяців переконували росіян, що "спецоперація" йде за планом. Про це 24 каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман.
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Експерт переконаний, що путін і його соратники не можуть визнати поразку у війні з низки причин.
Зробити це – означає визнати, що вони не впоралися з керуванням росією. Адже вони майже 7 місяців говорять, що "спецоперація" йде за планом. Якби вони в перший тиждень сказали б, що помилилися та недооцінили Україну, що "робімо щось по-іншому" – була б з ними інша розмова,
– пояснив оглядач.
За його словами, якщо глава кремля визнає поразку зараз, він також визнає брехню своєму народові усі ці 7 місяців.
"Це для них неприпустимо. Тому що це втрата влади", – резюмував Шейтельман.
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