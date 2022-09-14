У москві майже 7 місяців переконували росіян, що "спецоперація" йде за планом. Про це 24 каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман.

Зверніть увагу Вперше кремль визнав поразку на Харківщині й намагається зняти відповідальність з путіна, – ISW

Експерт переконаний, що путін і його соратники не можуть визнати поразку у війні з низки причин.

Зробити це – означає визнати, що вони не впоралися з керуванням росією. Адже вони майже 7 місяців говорять, що "спецоперація" йде за планом. Якби вони в перший тиждень сказали б, що помилилися та недооцінили Україну, що "робімо щось по-іншому" – була б з ними інша розмова,

– пояснив оглядач.

За його словами, якщо глава кремля визнає поразку зараз, він також визнає брехню своєму народові усі ці 7 місяців.

"Це для них неприпустимо. Тому що це втрата влади", – резюмував Шейтельман.

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У путіна все більше проблем: останні новини

Рішучий контрнаступ ЗСУ на Харківщині змусив "другу армію світу" тікати. Також змінилася риторика російських пропагандистів. Вони вже переконують один одного, що поразку на Харківщині треба визнати.

Через ганебні поразки на війні в Україні у росії заговорили про необхідність загальної мобілізації. Однак владімір путін поки що не зважився на такий крок.

Реальний стан здоров'я очільника кремля викликає багато запитань. Ще більше причин вважати, що з владіміром путіним щось не так, виникли після Східного економічного форуму. На ньому путіна супроводжували аж 12 лікарів.

Водночас військовий експерт Олег Жданов зазначив, що у кремлі зараз все вказує на те, що після успішного контрнаступу ЗСУ у москві все менше починають боятися путіна.

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