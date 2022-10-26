Какие войска Россия выводит с правого берега: эксперт предположил, какими будут бои за Херсон

Российские оккупанты оказались в очень сложном положении на правобережье Херсонщины. Часть российских войск сбегает с правого берега Днепра.

Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Игаль Левин. По его словам, в Херсон ввозят недавно мобилизованных россиян.

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Зачем Россия выводит военных с правого берега Днепра

Как объяснил Левин, таким образом Кремль пытается спасти часть своей армии.

Россия пытается вывести с правого берега Днепра свои контрактные профессиональные части – десантно-штурмовые войска, морских пехотинцев и т.д. Речь идет об оставшихся там немногочисленных частях профессиональных войск,

– сказал военный эксперт.

Он отметил, что Россия хочет уберечь остатки своей профессиональной армии по двум причинам.

Во-первых, это военные, у которых есть опыт уникальных боев на сложной местности.

Во-вторых, у российской армии большая проблема с младшими командирами. Военных с правобережья Херсонщины можно использовать как младших командиров, которые в будущем будут управлять мобилизованными россиянами.

Почему мобилизованных россиян завозят в Херсон

По словам военного эксперта, вывести войска с правого берега Днепра не так-то легко, ведь все мосты находятся под огневым контролем ВСУ. Поэтому оккупанты переодеваются в гражданскую одежду и выходят на левый берег небольшими группами ночью, используя для этого понтонные переправы.

В то же время, на правобережье Днепра прибывают новые силы. Туда перебрасывают мобилизованных, чтобы использовать их, как пушечное мясо, пока выводятся профессиональные войска,

– объяснил Левин.

Какой выбор встанет перед оккупантами в Херсоне

Военный эксперт отметил, что освобождение Херсона – это только вопрос времени. Он напомнил о "жесте доброй воли" россиян на острове Змеиный, где оккупанты уже не могли находиться из-за постоянных обстрелов.

ВСУ уже несколько месяцев успешно работают над тем, чтобы создать невыносимые для оккупантов условия на правом берегу Днепра. В какой-то момент нахождение в Херсоне уже будет не политическим вопросом. У них будет небольшой выбор: либо полный разгром, либо выход из города,

– подчеркнул Левин.

Однако Владимир Путин отдал приказ своим войскам держаться в Херсоне до последнего. В таком случае оккупантов ждет только одно – полное уничтожение.

"Когда украинские части подойдут близко к Днепру, то установят полный огневой контроль над любыми попытками передвижения врага. И вывести эти 10 или 20 тысяч военных с правого берега уже будет нереально", – добавил Левин.

Стрим Андрианы Кучер и Игаля Левина: смотрите видео

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