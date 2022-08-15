Возмутит только путин в рясе: политолог объяснил, почему россиян не беспокоит их уровень жизни

Из-за западных санкций стремительно падает уровень жизни россиян. Однако из-за кремлевской пропаганды жители россии этого даже до конца не осознают.

Такую точку зрения 24 каналу высказал политолог Андрей Вигиринский. По его словам, граждане россии не особо озабочены уровнем своей жизни.

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Поэтому большинство из них не беспокоят новости о том, что страны Запада закрывают въезд для россиян из-за войны в Украине.

Что может возмутить россиян

Как отметил Вигиринский, люди в россии уже сейчас находятся в изоляции. По уровню изолированности от мира эксперты иногда сравнивают россию с Ираном.

Разве что путин как президент не пытается натянуть на себя еще и роль духовного лидера. Однако это пока. Говорят, что под патриархом кириллом шатается кресло. Кто знает, возможно, интронизация (путина – 24 канал) произойдет во всех смыслах,

– предположил политолог.

По его словам, только такие радикальные и абсурдные поступки могут вызвать какую-либо реакцию у россиян.

"Глубоко верующих представителей православия может возмутить то, что сплетается государственный и духовный аппарат. Они подсознательно понимают, что это уже и так происходит. Но когда путин начнет читать проповеди в церквях, это будет не совсем традиционное явление", – сказал Вигиринский.

74% россиян никогда не выезжали из страны

Все остальные вещи мало беспокоят рядовых россиян. По словам политолога, жалоба отдельных представителей российского общества на то, что будет с визами, на самом деле не отражает точку зрения большинства населения.

По статистике, 74% россиян никогда не покидали территорию россии. Надо еще смотреть, выезжали ли они за пределы региона своего проживания. Я думаю, что там ситуация примерно такая же. Разве что кто-то в командировку в другой округ ездил,

– рассказал Вигиринский.

Он отметил, что эти 74% россиян живут в условиях замкнутого пространства. А о демократии и цивилизации узнают только из эфиров телевидения.

"А в телеэфирах им рассказывают об ЛГБТ, гендерах и как разлагается западное общество. Соответственно, люди не стремятся к чему-то лучшему. Они думают, что там угроза", – сказал политолог.

Портрет избирателя путина

Кремлевская пропаганда годами формировала специфическую психологию россиян.

"Они думают, что демократический мир и этот коллективный Запад, эта "империя лицемерия" им угрожает. Но мы, мол, выстоим. Мол, они – сильная нация, победили во Второй мировой войне и могут это повторить", – отметил Вигиринский.

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По его словам, у россиян отсутствует широкий кругозор, который позволил бы им анализировать реальную ситуацию в россии и на международном уровне. Именно такие люди составляют электорат президента владимира путина.

Избиратели путина – это люди, социально зависимые от выплат из бюджета. Каждая премия или каждая прибавка к пенсии только прибавляет ему баллы. Эти люди не покидают территорию России. А стиральная машина для них – это один из элементов роскоши, а не обычного быта,

– сказал политолог.

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