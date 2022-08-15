Таку точку зору 24 каналу висловив політолог Андрій Вігірінський. За його словами, громадяни росії не особливо переймаються рівнем свого життя.

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Тому більшість з них не турбують новини про те, що країни Заходу закривають в'їзд для росіян через війну в Україні.

Що може обурити росіян

Як зазначив Вігірінський, люди у росії вже зараз перебувають в ізоляції. За рівнем ізольованості від світу експерти іноді порівнюють росію з Іраном.

Хіба що путін як президент не намагається натягнути на себе ще й роль духовного лідера. Однак це поки що. Кажуть, що під патріархом кірілом хитається крісло. Хто зна, можливо, інтронізація (путіна – 24 канал) відбудеться в усіх сенсах,

– припустив політолог.

За його словами, тільки такі радикальні та абсурдні вчинки можуть викликати якусь реакцію у росіян.

"Представників православ'я, які глибоко вірують, може обурити те, що сплітається державний і духовний апарат. Вони підсвідомо розуміють, що це вже й так відбувається. Але коли путін почне читати проповіді в церквах, це буде не зовсім традиційне явище", – сказав Вігірінський.

74% росіян ніколи не виїжджали із країни

Усі ж інші речі мало турбують пересічних росіян. За словами політолога, бідкання окремих представників російського суспільства щодо того, що буде з візами, насправді не відображає точку зору більшості населення.

За статистикою, 74% росіян ніколи не покидали територію росії. Треба ще дивитися, чи вони виїжджали за межі регіону свого проживання. Я думаю, що там ситуація приблизно така сама. Хіба що хтось у відрядження в інший округ їздив,

– розповів Вігірінський.

Він зазначив, що ці 74% росіян живуть в умовах замкненого простору. А про демократію та цивілізацію дізнаються лише з ефірів телебачення.

"А в телеефірах їм розповідають про ЛГБТ, гендери і як розкладається західне суспільство. Відповідно, люди не прагнуть чогось кращого. Вони думають, що там загроза", – сказав політолог.

Портрет виборця путіна

кремлівська пропаганда роками формувала специфічну психологію росіян.

"Вони думають, що демократичний світ і цей колективний Захід, ця "імперія лицемірства" їм загрожує. Але ми, мовляв, вистоїмо. Мовляв, вони – сильна нація, перемогли у Другій світовій війні і можуть це повторити", – зазначив Вігірінський.

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За його словами, у росіян відсутній широкий кругозір, який би дозволив їм аналізувати реальну ситуацію в росії та на міжнародному рівні. Саме такі люди складають електорат президента владіміра путіна.

Виборці путіна – це люди, які соціально залежні від виплат з бюджету. Кожна премія чи кожна надбавка до пенсії лише додає йому балів. Ці люди не покидають територію росії. А пральна машина для них – це один з елементів розкоші, а не звичайного побуту,

– сказав політолог.

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