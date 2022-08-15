Внаслідок удару у росіян повибивало шибки. Також є інформація про поранених. Про це пишуть місцеві телеграм-канали, інформує 24 канал.

росіяни зганьбилися запуском ракет

Вночі 15 серпня російські загарбники запустили ракети, які мали завдати удару по українських містах. У підсумку жителі російського населеного пункту Весела Лопань Бєлгородської області заявили, що одна з ракет впала посеред села.

Внаслідок цього у будинках місцевих жителів ударною хвилею повибивало шибки. Також повідомили про постраждалих, але інформацію поки не підтверджують.

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російські окупанти цинічно запускають свої ракети по житлових районах міст України. Однак іноді смертоносні снаряди самі не хочуть летіти в нашу країну. Так, вночі проти 7 липня окупанти атакували Україну з Бєлгорода.

На опублікованих кадрах показали, як 2 снаряди піднялися в небо, покружляли, а тоді впали майже у тому ж місці. На щастя, в Україну вони так і не долетіли.

3 липня у російському Бєлгороді, який недалеко від українського кордону, трапилася "бавовна". Місцеві скаржилися на гучні "хлопки" над містом.

Крім того, вночі 29 липня окупанти вчергове запустили ракети по Харкову з російського Бєлгорода. Проте на загарбників чекала миттєва відплата – вони одразу ж впали.

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