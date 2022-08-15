В результате удара у россиян выбило стекла. Также есть информация о раненых. Об этом пишут местные телеграм-каналы, информирует 24 канал.

россияне опозорились запуском ракет

Ночью 15 августа российские захватчики запустили ракеты, которые должны были нанести удар по украинским городам. В итоге жители российского населенного пункта Веселая Лопань Белгородской области заявили, что одна из ракет упала посреди села.

В результате в домах местных жителей ударной волной выбило стекла. Также сообщили о пострадавших, но информацию пока не подтверждают.

Взрывы в россии: главные новости

российские оккупанты цинично запускают свои ракеты по жилым районам городов Украины. Однако иногда смертоносные снаряды сами не хотят лететь в нашу страну. Так, в ночь на 7 июля оккупанты атаковали Украину из Белгорода.

На опубликованных кадрах показали, как 2 снаряда поднялись в небо, покружили, а потом упали почти в том же месте. К счастью, в Украину они так и не долетели.

3 июля в российском Белгороде, недалеко от украинской границы, случился "хлопок". Местные жаловались на громкие "хлопки" над городом.

Кроме того, ночью 29 июля оккупанты в очередной раз запустили ракеты по Харькову из российского Белгорода. Однако захватчиков ждало мгновенное возмездие – они сразу же упали.

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