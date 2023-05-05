Есть конкретная цель: политтехнолог объяснил активизацию ночных обстрелов Украины

Враг активизировал обстрелы мирнихх городов Украины. Россияне используют дроны и ракеты для запутывания украинской ПВО.

Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман. Он убежден, что у ракетных обстрелов россиян есть основная цель и она касается контрнаступления ВСУ.

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Шейтельман отметил, что последние три атаки по Украине были смешанными. Две были с доминированием ракет, и одна была построена на дронах, запускаемых во вторник 2 мая.

Эти последние атаки действительно похожи на попытку остановить наше контрнаступление,

– добавил спикер.

Россияне пытаются давить на Европу

Россия жестоко атаковала Умань, чтобы в очередной раз попытаться убедить гуманных европейцев, что нужно любой ценой заканчивать эту войну, считает политтехнолог.

Для этого россияне используют множество своих пропагандистских ресурсов. Политтехнолог вспомнил слова откровенных сторонников Кремля о том, что нужно войну заканчивать прямо сейчас, наступление ничего не даст. Эти методички точно были созданы в Кремле.

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Враг, вероятно, бьет по военным объектам

С одной стороны ударами по жилым кварталам россияне хотели заставить украинцев вроде бы пойти на мир, однако больше надежды они лелеяли на европейцев, которые, по их логике, должны из гуманных суждений прибежать и кричать: "Давайте заканчивать воевать". Однако это не сработало.

К тому же говорится о больших убытках, заметил Шейтельман. Украинцы знают о попадании в гражданские объекты, однако было сообщение, что из 18 ракет сбито 15, так что 3 куда-то попали. Возможно, попали в военные объекты, о чем не сообщают.

То есть это имеет и военный смысл, они пытаются бить, наверное, по нашим скоплениям войск. Информацию о Павлограде удалось собрать из нескольких источников, вероятно, говорится о складе ракетного топлива, к тому же достаточно старому, сообщалось, что взрыв был большой, но безосколочный, вероятно, была химическая угроза,

– рассказал аналитик.

Враг активизировал обстрелы Украины

3 мая ночью россияне выпустили 26 "Шахидов", из них уничтожено 21. Один дрон попал в административное здание Днепра, в Николаевской области попал в частный дом, прилеты были зафиксированы в Кировоградской области.

4 мая российские террористы били по Киевской, Запорожской, Донецкой и Одесской областям. Запущено было 24 дрона, из них было сбито 18. В Одессе, Запорожье и Днепропетровщине зафиксированы попадания.

5 мая враг атаковал Днепропетровщину. Украинские защитники ликвидировали 2 вражеских дрона, но область пострадала от ударов тяжелой артиллерии.

Российские террористы в ночь на 2 мая дважды обстреляли ракетами город Павлоград на Днепропетровщине. BBC в 2020 году сообщало, что на предприятии хранятся остатки неутилизованного ракетного топлива, которое могло быть повреждено в результате атаки. Местные власти заявили, что химической угрозы пока нет.