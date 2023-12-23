Владимиру Путину перед Новым годом нужно выступить с речью и рассказать хотя бы о тактических успехах россиян на фронте в Украине, как следствие – закрепить их в 2024 году. Такими мыслями с 24 Каналом поделился командир роты ударных БпАК "АХИЛЛЕС" 92-й ОШБр Юрий Федоренко.

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Какая ситуация на фронте

Выборы президента должны пройти в России с 15 по 17 марта 2024 года. Они приходятся на две символические даты для россиян – 25-ю годовщину пребывание Путина на кремлевском "троне" и 10-летие аннексии украинского Крыма. Поэтому действующему главе Кремля нужна информационная "подушка", чтобы показать минимальный результат.

На ряде отрезков, в частности на Авдеевском, Бахмутском, Лиманском и Купянском направлениях, противник привлек все, что возможно, чтобы захватить что-нибудь,

– заметил Федоренко.

На Бахмутском направлении российские командиры тратят безумный ресурс в живой силе. Для них – это исключительно материал, который они пытаются пополнить через резервы.

Заметьте! По состоянию на 23 декабря Россия потеряла 352 390 личного состава. Также украинские военные уничтожили 5 854 танков, 10 871 боевых бронированных машин, 8 286 артиллерийских систем, 932 реактивных систем залпового огня, 611 средств ПВО, 327 самолетов, 324 вертолета.

В основном россияне штурмуют комбинированной силой: подготовленными и неподготовленными бойцами. Мобилизированные и наемники Шторм-Z имеют меньшую подготовку, а регулярные части контрактников больше заточены и с опытом боевых действий против Украины.

На чьей стороне преимущество

Юрий Федоренко подчеркнул, что украинским военным удается останавливать наступательное действие противника и в дальнейшем проводить улучшения на переднем крае – выбивать противника с занимаемых позиций.

Противник, несмотря на безумный напор и применение всего имеющегося вооружения, в частности FPV-дронов, не получает желаемого тактического результата. Силы обороны в полномасштабной войне воюют уже второй год и в неблагоприятных погодных условиях, которые сейчас наблюдаются на поле боя и существенно препятствуют выполнению некоторых задач,

– подчеркнул командир ударных БпАК "АХИЛЛЕС".

Сложная ситуация с FPV-дронами – на 1 украинский БПЛА оккупанты имеют 5 таких беспилотников. Тем не менее, есть технические средства, которые враг не применяет, поскольку не имеет в пользовании или на вооружении. К примеру, ночные бомберы "Баба Яга" – это разработка украинских компаний в разных модификациях, которые уже больше года используются против врага.

Дрон-бомбер "Баба Яга" "Баба Яга" является новым типом вооружения, которое зарождалось еще с 2014 года, но массово начало применяться чуть больше года назад. Один дрон "живет" в среднем 8 – 12 вылетов и успевает поразить добрый десяток разных целей, из которых три – пять единиц – военная техника. При этом, в отличие от "Горыныча", это очень точное оружие, позволяющее уничтожать врага с минимальным риском причинения вреда для гражданского населения и окружающей среды.

За это время "птицы" уничтожили сотни единиц вражеской техники, личного состава, их укреплений и блиндажей. Имея меньшее количество избранных состава, сил и средств, Силы обороны очень активно и храбро держат оборону и выполняют поставленные задачи.

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