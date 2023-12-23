Владіміру Путіну перед Новим роком потрібно виступити з промовою й розповісти бодай про тактичні успіхи росіян на фронті в Україні, як наслідок – закріпити їх у 2024 році. Такими думками з 24 Каналом поділився командир роти ударних БпАК "АХІЛЛЕС" 92-ї ОШБр Юрій Федоренко.

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Яка ситуація на фронті

Вибори президента мають пройти у Росії 15 – 17 березня 2024 року. Вони припадають на дві символічні дати для росіян – 25-ту річницю перебування Путіна на кремлівському "троні" та 10-ту річницю анексії українського Криму. Тому чинному главі Кремля потрібна інформаційна "подушка", щоб показати мінімальний результат.

На низці відтинків, зокрема на Авдіївському, Бахмутському, Лиманському та Куп'янському напрямках, противник залучив все, що можливо, щоб захопити хоч би щось,

– зауважив Федоренко.

На Бахмутському напрямку російські командири витрачають шалений ресурс у живій силі. Для них – це винятково матеріал, який вони намагаються поповнити через резерви.

Зауважте! Станом на 23 грудня Росія втратила 352 390 особового складу. Також українські військові знищили 5 854 танків, 10 871 бойових броньованих машин, 8 286 артилерійських систем, 932 реактивних систем залпового вогню, 611 засобів ППО, 327 літаків, 324 гелікоптери тощо.

Здебільшого росіяни штурмують комбінованою силою: підготовленими та непідготовленими бійцями. Мобілізовані та найманці "Шторм-Z" мають меншу підготовку, а регулярні частини контрактників більше заточені та з досвідом бойових дій проти України.

На чийому боці перевага

Юрій Федоренко наголосив, що українським військовим вдається зупиняти наступальній дії противника й надалі проводити покращення на передньому краї – вибивати противника зі займаних позицій.

Противник, не зважаючи на шалений натиск та застосування всього наявного озброєння, зокрема FPV-дронів, не отримує бажаного тактичного результату. Сили оборони в повномасштабній війні воюють вже другий рік і в несприятливих погодних умовах, які зараз спостерігаються на полі бою та суттєво перешкоджають виконанню деяких завдань,

– наголосив командир ударних БпАК "АХІЛЛЕС".

Складна ситуація з FPV-дронами – на 1 український БпЛА окупанти мають 5 таких безпілотників. Проте, є технічні засоби, які ворог не застосовує, оскільки не має в користуванні чи на озброєнні. Приміром, нічні бомбери "Баба Яга" – це розробка українських компаній в різних модифікаціях, які вже понад рік використовуються проти ворога.

Дрон-бомбер "Баба Яга" "Баба Яга" є новим типом озброєння, яке зароджувалося ще з 2014 року, але масово почало застосовуватися трохи понад рік назад. Один дрон "живе" в середньому 8 – 12 вильотів і встигає уразити добрий десяток різних цілей, з яких три – п'ять одиниць – військова техніка. При цьому, на відміну від "Горинича", це дуже точна зброя, що дає змогу знищувати ворога з мінімальним ризиком завдання шкоди для цивільного населення та довкілля.

За цей час "пташки" знищили сотні одиниць ворожої техніки, особового складу, їхніх укріплень та бліндажів. Маючи меншу кількість обрано складу, сил та засобів, Сили оборони дуже активно й хоробро тримають оборону та виконують поставлені завдання.

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