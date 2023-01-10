Оккупанты под прессом насилия и страха штурмуют фронт: в ВСУ назвали тактику россиян

Российские военные готовы идти по трупам собратьев для продвижения на несколько километров на фронте не по собственному желанию. Ими управляет еще более циничное руководство.

Об этом 24 Каналу рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. По его словам, российские военные создают вокруг руины.

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Ведение войны по-русски

Сергей Череватый отметил, что главный метод ведения войны у россиян – использование систем поражения: реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии. Также оккупанты прибегают к продвижению малых групп пехоты по примеру ВСУ.

По его словам, только за 9 января по Соледару и его окрестностям враг нанес 86 обстрелов ракетными системами артиллерии. Из-за частых атак россиян город практически уничтожен. Такая тактика россиян, по мнению Череватого, очень странная.

"Логика войны ясна, потому что они хотят захватывать руины, как перед этим было в Лисичанске или Северодонецке, положив бесчисленное количество своих войск", – заметил он.

Однако спикер Восточной группировки войск ВСУ подчеркнул, что терять личный состав из бывших заключенных не очень и жаль. Тем более, штурмы они выполняют под прицельным наблюдением не менее циничных руководителей.

"Вы же видели видео с Пригожиным, где он мертвым заключенным говорит, что их контракт окончен", – объяснил Череватый.

Евгений Пригожин, более известный как "повар Путина", в новогоднюю ночь посетил морг с российскими военными, погибшими в войне с Украиной.

Так что удивления возникать не должно.

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Моральное состояние российских военных

Сергей Череватый рассказал, что морально-психологическое состояние российских наемников очень плохое.

Но главным средством их ободрения, чтобы гнать на штурм, есть страх насилия,

– подчеркнул он.

По его словам, в российской армии любой проступок карается смертью. Остаться без жизни можно из-за потери оружия, отступления без команды или сдачи в плен.

"У них нет другого выхода, как только под постоянным прессом насилия и страха двигаться вперед", – заметил Череватый.

Он добавил, что с такой тактикой они смогут лишь показать тактический успех, при этом усеявший все поля телами солдат и регулярной армии, и "вагнеровцев".

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