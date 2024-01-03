Военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко предположил 24 Каналу, по каким причинам россияне не применяют или мало применяют "Калибры". Рядом с "Калибрами" 2 января Россия использовала 10 "Кинжалов", которые удалось сбить.

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Мусиенко отметил, что россияне провели разведку боем 29 декабря, чтобы понять и оценить с добавлением "Калибров" результат может ли быть другим. Действительно, 29 декабря "Калибров" не было. Сейчас они хотели попробовать, как реагируют наши системы защиты на "Калибре".

Они хотели проверить и понять, нужно ли будет применять их больше. Мы видели, что "Калибры" не прошли. Однако есть риски того, что они и дальше будут применять эти ракеты. Раньше у них были проблемы с этим, потому что наши Силы обороны эффективно уничтожали их корабли и портовую инфраструктуру оккупантов в Крыму.

– заметил руководитель Центра военно-правовых исследований.

Штормы в море

По словам военного эксперта, это не только испортило планы россиянам. В Черном море была штормовая погода – неблагоприятные погодные условия, которые не давали им развернуться по полной. Сейчас погодные условия позволяют выходить кораблям.

"Они этим пользуются. Не исключено, что в ближайшем будущем они снова попытаются применить "Калибры", – подчеркнул Мусиенко.

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