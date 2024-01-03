Військовий експерт, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко припустив 24 Каналу, через які причини росіяни не застосовують чи мало застосовують "Калібри". Поруч із "Калібрами" 2 січня Росія використала 10 "Кинджалів", які вдалось збити.

До теми Летюча смерть: що відомо про крилаті ракети Х-101, якими Росія обстріляла Україну 2 січня

Перевірка можливостей української ППО

Мусієнко зазначив, що росіяни провели розвідку боєм 29 грудня, щоб зрозуміти й оцінити чи з додаванням "Калібрів" результат може бути іншим. Дійсно, 29 грудня "Калібрів" не було. Зараз вони хотіли спробувати, як реагують наші системи захисту на "Калібри".

Вони хотіли перевірити та зрозуміти, чи треба буде застосовувати їх більше. Ми бачили, що "Калібри" не пройшли. Однак є ризики того, що вони й далі будуть застосовувати ці ракети. Раніше в них були проблеми з цим, бо наші Сили оборони ефективно нищили їхні кораблі та портову інфраструктуру окупантів у Криму,

– зауважив керівник Центру військово-правових досліджень.

Шторми в морі

За словами військового експерта, не лише це зіпсувало плани росіянам. У Чорному морі була штормова погода – несприятливі погодні умови, які не давали їм розвернутись на повну. Зараз погодні умови дозволяють виходити кораблям.

"Вони цим користуються. Не виключено, що в найближчому майбутньому вони знову спробують застосувати "Калібри", – наголосив Мусієнко.

Ракетний обстріл України 2 січня: коротко