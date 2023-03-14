Почему россияне не способны на значимое наступление: разведка Британии назвала ключевую причину

Российской армии не хватает артиллерийских боеприпасов. Эта проблема оккупантов за последние недели особенно обострилась.

Нехватка артиллерийских боеприпасов накалилась настолько, что на многих участках фронта действуют чрезвычайно карательные нормы. Об этом сообщает разведка Великобритании.

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Причина провального наступления

Разведчики уверены, нехватка боеприпасов – ключевая причина того, что в последнее время ни одно российское подразделение не могло вести оперативно значимые наступательные действия.

Россия, вероятно, уже использует старые запасы боеприпасов, которые ранее считались непригодными. Путин в марте издал указ, которым установили меры для Минпромторга по обходу полномочий руководителей предприятий оборонной промышленности, не выполняющих производственные задачи.

Кроме того, государство-агрессор чаще применяет принципы командной экономики к своему военно-промышленному комплексу. В Москве понимают, что ее оборонные производственные мощности являются ключевым уязвимым местом в войне.

Сколько еще Россия может воевать

Путин хочет затянуть войну против Украины, дождавшись, что Запад якобы откажется поддерживать Киев. Глава разведки Литвы Элегиус Паулавичюс считает, что у России есть ресурсы, чтобы продолжать войну в Украине с "нынешней интенсивностью" еще два года.

Однако это будет зависеть и от "поддержки российских военных со стороны таких государств как Иран, Северная Корея".