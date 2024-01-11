Они боятся, – Зеленский объяснил, почему России не удалось взять ни одного большого города

Владимир Зеленский заявил, что российские захватчики не смогли значительно продвинуться. В частности, оккупанты за два года войны так и не захватили ни одного областного центра.

Во время общения с балтийскими журналистами у Зеленского поинтересовались, способна ли Россия совершить какой-нибудь существенный прорыв на фронте. Что ответил глава государства, передает 24 Канал.

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Тактика выжженной земли

Президент отметил, что не следует верить слухам и нарративам, которые пытается распространять Москва. Россияне не смогли ничего оккупировать и куда реально продвинуться. Максимум, который они могли сделать, это взять несколько домов в той или иной деревне или просто их разрушить.

Зеленский вспомнил о Бахмуте, восторгу которого оккупанты очень радовались. Хотя на самом деле гордиться нечем, ведь они полностью уничтожили город.

Они сначала все разрушат, а только потом заходят в населенный пункт.

Глава государства подчеркнул, что Россия – сложный враг, ведь она совсем не гнушается убийствами гражданских.

Россияне так и не смогли захватить ни один большой город, потому что там оставались люди. И они этого опасаются.

Враг во время обстрелов убивает какое-то количество граждан, запугивает их оружием, но полностью разрушить большой город они не могут.

По словам Зеленского, оккупанты боятся повторения Бучи, они не хотят снова так "ошибиться". Поэтому намеренно бьют по городам, чтобы люди оттуда убегали, и чтобы потом они могли разрушить все и зайти.

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