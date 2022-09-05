Враг обстрелами хочет убедить людей, что ВСУ не принесут им покоя, – Гуменюк

российские оккупанты намеренно обстреливают уже освобожденные территории. Они таким образом хотят убедить людей в том, что покоя у них не будет.

Оккупанты намеренно обстреливают освобожденные, уничтоженные территории, вроде бы они их контролируют. Об этом заявила руководитель объединенного координационного пресс-центра сил обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире "Рады".

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Зачем обстреливать уже уничтоженные врагом территории

Это тактика неприятеля. Они убеждают население в том, что освобождение ВСУ или Силами обороны их земель не принесет им покой и не даст возможности вернуться к нормальной жизни.

– говорится в сообщении.

Они продолжают таким образом дистанционный контроль, давление. Это можно понять из того, как обстреливается Никопольщина, Николаевщина, не находящаяся под сапогом оккупанта.

Захватчики цинично используют детей для прикрытия

На оккупированной части Запорожской области в одной школе – и первоклассники, и российские войска. На первом этаже проживает около 70 оккупантов. В то же время, на втором этаже учатся дети, в том числе первоклассники. Во дворе школы размещена военная техника противника,

В Генштабе отмечают, что враг цинично использует наших детей для прикрытия.

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