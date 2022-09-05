Окупанти навмисно обстрілюють звільнені, понищені території начебто вони їх контролюють. Про це заявила керівниця об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони Півдня Наталя Гуменюк в ефірі "Ради".

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Навіщо обстрілювати вже знищені ворогом території

Це тактика ворога. Вони переконують населення в тому, що звільнення ЗСУ чи Силами оборони їхніх земель, не принесе їм спокій і не дасть можливості повернутися до нормального життя,

– мовиться в повідомленні.

Вони продовжують таким чином дистанційний контроль, тиск. Це можна зрозуміти з того, як обстрілюється Нікопольщина, Миколаївщина, яка не перебуває під чоботом окупанта.

Загарбники цинічно використовують дітей для прикриття

На окупованій частині Запорізької області в одній школі – і першокласники, і російські війська. На першому поверсі проживає близько 70 окупантів. Водночас на другому поверсі навчаються діти, в тому числі першокласники. У подвір'ї школи розміщена військова техніка противника,

У Генштабі наголошують, що ворог цинічно використовує наших дітей для прикриття.

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