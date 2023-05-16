Об этом в ежедневной оперативной сводке на 24 Канале рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор, полковник запаса ВСУ Роман Свитан. Среди ракет, направленных на Киев, были "Кинжалы", и министр обороны Украины Алексей Резников уже начал подсчет, сколько их у россиян осталось.

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Ракетный обстрел Киева

Свитан отметил, что очередной массированный обстрел Киева, к сожалению, будет не последним. Для россиян атаки на столицу Украины – это ответ за свой "купол Кремля", который они сами и обстреляли. Они не могут найти логистические цепи, остановить наступление ВСУ, а потому просто обстреливают Киев.

Система ПВО хорошо работает, но вопрос в том, что у нас мало систем типа "Patriot". Если да, то они не могут стоять по периметру, а потому сбивать ракеты приходится над Киевом. Пока не будет достаточного количества ЗРК, будет невозможно выстроить ПВО по периметру,

– заметил военный эксперт.

Уже направляются в Украину обещанные SAMP-T. Благодаря им можно будет даже сбивать ракеты еще над территорией России. Пусть падают на Белгород, Брянск и т.д. Россияне выпускают свои ракеты, сами сами и ловят их в своих городах.

Украина получит F-16

Президент Украины совершил масштабное турне по Европе. Мы получили ясный политический алгоритм получения самолетов F-16. Великобритания и Франция готовы учить наших пилотов. В частности, радует заявление Макрона о том, что двери для украинских пилотов открыты.

"Итак, F-16 нам передадут, учитывая сроки обучения, как минимум за 3 месяца. Первые эскадрильи можно ждать в конце лета, в начале осени. Французская авиационная школа считается лучшей в мире. Пилоты-французы еще во времена Второй мировой войны творили чудеса" , – подчеркнул летчик-инструктор.

Оперативная сводка от Свитана: смотрите видео

История о Пригожине и контакте с ГУР

История о том, что Пригожин контактировал с ГУР, выглядит как ИПСО, к тому же направленное против Пригожина. С украинской стороны, контакт с врагом возможен только как огневой. Пригожин постоянно наезжает на политическое руководство, и это может быть ответ руководителю ЧВК "Вагнера".

От нас точно такого рода контактов не было. Пригожин же может что угодно "засветить" в эфире. Я не думаю, что такого рода информация будет как-то подтверждена. Сбивают, и с помощью своих проплаченных статей, волну Пригожина, которой он накрывает, с помощью своей медийной группы, руководство России,

– подчеркнул полковник запаса ВСУ.

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