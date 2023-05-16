Про це в щоденному оперативному зведенні на 24 Каналі розповів військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник запасу ЗСУ Роман Світан. Серед ракет, спрямованих на Київ, були "Кинджали", і міністр оборони України Олексій Резніков уже почав підрахунок скільки їх у росіян лишилося.

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Ракетний обстріл Києва

Світан зазначив, що черговий масований обстріл Києва, на жаль, буде не останнім. Для росіян атаки на столицю України – це відповідь за свій "купол Кремля", який вони самі ж і обстріляли. Вони не можуть знайти логістичні ланцюги, зупинити наступ ЗСУ, а тому просто обстрілюють Київ.

Система ППО добре працює, але питання в тому, що в нас мало систем типу "Patriot". Якщо так, то вони не можуть стояти по периметру, а тому збивати ракети доводиться над Києвом. Поки не буде достатньої кількості ЗРК, буде неможливо вибудувати ППО по периметру,

– зауважив військовий експерт.

Уже прямують до України обіцяні SAMP-T. Завдяки їм можна буде навіть збивати ракети ще над територією Росії. Нехай падають на Бєлгород, Брянськ тощо. Росіяни випускають свої ракети, най самі й ловлять їх у своїх містах.

Україна отримає F-16

Президент України здійснив масштабне турне Європою. Ми отримали зрозумілий політичний алгоритм отримання літаків F-16. Велика Британія та Франція готові навчати наших пілотів. Зокрема, тішить заява Макрона про те, що двері для українських пілотів відчинені.

"Отже, F-16 нам передадуть, враховуючи терміни навчання, як мінімум за 3 місяці. Перші ескадрильї можна чекати наприкінці літа, на початку осені. Французька авіаційна школа вважається найкращою у світі. Пілоти-французи ще в часи Другої світової війни творили дива", – наголосив льотчик-інструктор.

Оперативне зведення від Світана: дивіться відео

Історія про Пригожина та контакт з ГУР

Історія про те, що Пригожин контактував з ГУР, виглядає як ІПСО, до того ж скероване проти Пригожина. З українського боку контакт з ворогом можливий лише як вогневий. Пригожин постійно наїжджає на політичне керівництво, і це може бути відповідь керівнику ПВК "Вагнера".

Від нас точно такого роду контактів не було. Пригожин же може що завгодно "засвітити" в етер. Я не думаю, що такого роду інформація буде якось підтверджена. Збивають, і за допомогою своїх проплачених статей, хвилю Пригожина, якою він накриває за допомогою своєї медійної групи, керівництво Росії,

– підкреслив полковник запасу ЗСУ.

Ракетний обстріл Києва: останні новини