Вместо бравурных побед – тысячи колясочников: что мешает россиянам прозреть насчет войны

Позвонил знакомый. Он против войны. Во время попытки объяснить это приверженцам "специальной военной операции" получил в ответ оскорбления, которые чуть не перешли в драку.

Ослепшая страна

При этом в прокуратуру мешками приходят анонимки. Если их на кого-то пишут, значит, противников много.

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Спецпропаганда пробивает цивилизационный барьер с помощью эмоций. С жертвой можно спокойно говорить на отвлеченные темы, пока не затронешь маркера войны. Если ты против маркера, получишь обиды, драку и анонимку в прокуратуру.

Объяснение не должно конфликтовать с маркерами войны. Например, можно лоббировать создание в городе безбарьерной среды для колясочников, вернувшихся с войны. Психологическую помощь для тех, кто вернулся с истерзанной психикой и тому подобное.

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Подобное предложение не противоречит "героике" "специальной военной операции". Оно не содержит маркера для драки и анонимки. Но оно подталкивает сторонников "специальной военной операции" сделать для себя открытие – война это не только бравурные победы, но и чьи-то истерзанные судьбы.

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